Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu için takas iddiası

Roma’nın Milan’dan Hakan Çalhanoğlu’nu transfer etmek istediği ve Cengiz Ünder’i bu transferde takasta kullanabileceği öne sürüldü.

Corriere dello Sport’un haberine göre Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ile Sportif Direktörü Frederic Massara geçtiğimiz günlerde transfer görüşmesi için bir araya geldi.

Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak isteyen Roma, bu transfer için Cengiz Ünder’i takasta kullanmayı düşünüyor.

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Roma’nın istikrarlı performansa sahip ve çok yönlü bir oyuncu olması nedeniyle Hakan’ı istediği ifade edildi.

Gazetenin iddiasına göre Cengiz'in Roma macerası bu ay olmasa bile sezon sonunda sona erecek.

Kadroda düşünülmeyen 22 yaşındaki futbolcunun, Smalling’in bonservisinin alınması kapsamında ’a da önerilebileceği belirtildi.