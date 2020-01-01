Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu için takas iddiası
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AA
Corriere dello Sport’un haberine göre Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ile Milan Sportif Direktörü Frederic Massara geçtiğimiz günlerde transfer görüşmesi için bir araya geldi.
Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak isteyen Roma, bu transfer için Cengiz Ünder’i takasta kullanmayı düşünüyor.
Roma’nın istikrarlı performansa sahip ve çok yönlü bir oyuncu olması nedeniyle Hakan’ı istediği ifade edildi.
Gazetenin iddiasına göre Cengiz'in Roma macerası bu ay olmasa bile sezon sonunda sona erecek.
Kadroda düşünülmeyen 22 yaşındaki futbolcunun, Smalling’in bonservisinin alınması kapsamında Manchester United’a da önerilebileceği belirtildi.