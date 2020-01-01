Cengiz Ünder gelecek sezon Juventus'a gidebilir

Serie A'nın dev ekiplerinde forma giyen Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın aynı takımda oynama ihtimali doğdu.

A Millî Takım'ın 'da forma giyen iki oyuncusu, gelecek sezondan itibaren takım arkadaşı olabilir.

Tuttosport' un haberine göre 'nın gözden çıkardığı Cengiz Ünder, önümüzdeki sezon 'un yolunu tutabileceği iddia edildi.

Haberde Roma'nın Juventus'tan Cristian Romero'yu kadrosuna katmak istediği ve bu transfer için takas olarak Cengiz'i kullanmayı düşündüğü belirtildi.

Daha fazla takım

Temmuz 2017'de 'den Roma'ya transfer olan Cengiz, takımın başına Paulo Fonseca'nın gelmesinin ardından gözden düşmüştü. Bu sezon Serie A'da 15 maça çıkan Cengiz, üç gollük bir performans sergiledi.