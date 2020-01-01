Cengiz Ünder gelecek sezon Juventus'a gidebilir
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A Millî Takım'ın Serie A'da forma giyen iki oyuncusu, gelecek sezondan itibaren takım arkadaşı olabilir.
Tuttosport' un haberine göre Roma'nın gözden çıkardığı Cengiz Ünder, önümüzdeki sezon Juventus'un yolunu tutabileceği iddia edildi.
Haberde Roma'nın Juventus'tan Cristian Romero'yu kadrosuna katmak istediği ve bu transfer için takas olarak Cengiz'i kullanmayı düşündüğü belirtildi.
Temmuz 2017'de Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz, takımın başına Paulo Fonseca'nın gelmesinin ardından gözden düşmüştü. Bu sezon Serie A'da 15 maça çıkan Cengiz, üç gollük bir performans sergiledi.