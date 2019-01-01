Cengiz Ünder, bir ay sahalardan uzak kalacak

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Torino maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

Roma'nın Torino'yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ilk dakikalarında sakatlanan Cengiz Ünder'in durumunun ciddi olduğu ortaya çıktı. Sol uyluğundan geçirdiği sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, futbolcunun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Cengiz bir süre sahalardan uzak kalacak, o kesin. Bir adale sakatlığı geçirdi. Uzun bir zaman oynayamayacak," dedi.

2018 yılı için yapılan oylamada taraftarlar tarafından geride kalan senenin en iyi oyuncusu seçilen Cengiz, UEFA tarafından da yılın genç oyuncularından kurulu en iyi kadrosuna alınmıştı. Bu sezon 24 maçta 6 gol atıp, 9 asist kaydeden yıldız futbolcunun kesin durumu yapılacak son tetkiklerden sonra belli olacakken, en az bir ay sahalardan uzak kalacağı düşünülüyor.