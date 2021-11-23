Cem Dizdar: Fenerbahçe, Galatasaray'ı 8 kişiyle yendi

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi çoktan sona erdi fakat tartışmaları hâlâ devam ediyor.

Bilindiği gibi sarı-lacivertli takım, 10 kişi kaldıktan sonra Miguel Crespo ile golü bulup büyük maçtan zaferle ayrıldı.

Spor yazarı Cem Dizdar'a göre ise Fenerbahçe sahada çok daha eksikti.

Ne söylendi?

TRT Spor'da yayınlanan Sor Manşet programında derbiyi değerlendiren Cem Dizdar, Fenerbahçe'nin orta saha kurgusuna atıfta bulunarak sarı-lacivertlilerin aslında 8 kişiyle oynadığını açıkladı.

Dizdar, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe 10 kişiyle, hatta bence 9 kişiyle, beni de daha da sinirlendirecek olursanız bence 8 kişiyle kazandı. Bana göre 2-3 tane oyuncusu sahada yoktu.

"Dün bir teknik direktör arkadaşımla konuştum. 'Fatih Terim'e, Fenerbahçe orta sahasını sen kur deseler ve maça çıkan orta sahayı dizse, o bile bu kadarının haksızlık olduğunu düşünür ve maçın biraz daha sert geçmes için bir oyucuyu değiştirirdi. Bu kadarı fazla diye düşünürdü' dedi."

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Fenerbahçe'nin derbide orta sahası nasıldı?

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, derbiye oldukça hücumcu bir orta saha kurgusu ile çıktı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Mesut Özil yer aldı.

Bu ilk 11 maç öncesi oldukça riskli olarak nitelendirildi fakat buna rağmen Fenerbahçe, maçı 2-1 kazanmayı başardı.