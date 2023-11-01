Celtic yönetiminden Filistin bayrağı açan taraftarlara men

Celtic yönetimi Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Atletico Madrid maçında Filistin’e destek koreografisi yapan taraftarlara tribün yasağı geldi.

İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı. İskoç takımı Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Atletico Madrid maçı öncesi Filistin bayrağı açan taraftarların iç saha maçlarına girmelerini yasakladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Celtic'in, Filistin bayrağı açan taraftarlara gönderdiği elektronik postayla kombine bilet sahiplerinin iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı ifade edildi.

Ada basını, kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan müsabakada İskoç taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından uygulandığına vurgu yapıldı. Yeşil-beyazlı kulübün 'Yeşil Tugay' taraftar grubu üyelerinin gösterileri nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı, UEFA'nın daha fazla disiplin cezası vermesi söz konusu olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Celtic taraftarları Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Atletico Madrid karşılaşması öncesinde tribünde Filistin bayrağı oluşturan bir koreografi yapmıştı. Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yayınladıkları açıklamada, tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını ifade etmişti.

Politik görüşlerini ifade etmeleriyle bilinen Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin’e destek vermişti.