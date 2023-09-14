Çaykur Rizespor Jonjo Shelvey transferini duyurdu

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan Karadeniz temsilcisi, orta sahasını ünlü İngiliz oyuncuyla güçlendirdi.

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, orta saha kurgusuna dikkat çeken bir takviyede bulundu.

Yeşil-mavilililer, Nottingham Forest forması giyen İngiliz oyuncu Jonjo Shelvey'i kadrosuna dahil etti. Karadeniz ekibi, tecrübeli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Kulübün açıklamasında ne söylendi?

"Çaykur Rizespor'umuz İngiltere Premier League takımlarından Nottingham Forest forması giyen Jonjo Shelvey'i kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Jonjo Shelvey'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" Gelecek maç Süper Lig KON RIZ Bilgi

Charlton Athletic altyapısında futbola başlayan Shelvey sonrasında Liverpool, Blackpool, Swansea City ve Newcastle United formaları giydi. 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun Nottingham Forest ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.