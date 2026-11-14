Çatışmadan yatıştırmaya: Ali Maher, Hüsam Hasan'ın açıklamalarına ters bir mesaj gönderdi

Çatışma dili ile uzlaşma yaklaşımı arasında Ali Maher, Mısır Milli Takımı teknik heyetinin kulüp antrenörleriyle ilişkisine farklı bir çehre kazandırmayı seçti. İlk açıklamaları, Malavi karşısında alınan büyük galibiyetin sınırlarını aşan mesajlar taşıdı ve yerel futbol sisteminin unsurlarıyla ilişkilerde yeni bir felsefeyi ortaya koydu.

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Firavunların hücumda ve savunmada agresif oynaması gerektiğini vurgularken, aynı zamanda Mısır Ligi'ndeki teknik direktörleri selamlamaya özen gösterdi; bu, yerel müsabakanın seviyesi konusunda geniş tartışmalara yol açan Hossam Hassan'ın önceki açıklamalarının tam tersi bir tutum olarak göründü.

Mısır Milli Takımı, Ali Maher yönetiminde yoluna Malavi karşısında alınan geniş skorlu bir galibiyetle başladı. 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü haftasında Kahire Stadı'nda rakip filelere cevapsız beş gol bırakan takım, erken dönemde fikirlerini sergilemeye istekli görünen yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk çıkışında olumlu bir izlenim bıraktı.

Bu zafer yalnızca büyük bir sonuç değildi; Ali Maher'in milli takımda yerleştirmek istediği anlayışa dair işaretler de taşıyordu. Zira Maher, Mısır taraftarının keyifli bir futbol izlemeyi hak ettiğini, milli takımın yalnızca ikna edici bir performans sunmadan sonuç almakla yetinmek yerine rakipleri karşısında kendi oyun tarzını dayatabilmesi gerektiğini vurguladı.

Hücumcu aslan: Ali Maher'in Firavunlar felsefesi

Teknik direktör, felsefesinin öne çıkan hatlarını açıkladı ve amacının milli takımın agresif bir şekilde hücum etmesi ve aynı sertlikte savunma yapması olduğunu belirtti. Takımın bu fikirleri, özellikle ilk yarıda oyuncuların maçı erkenden bitirmeye odaklandığı anlarda başarıyla uyguladığına işaret etti.

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Ayrıca Mısır Milli Takımı'nın seçkin yeteneklere sahip bir oyuncu grubuna sahip olduğunu, bunun da onu her rakip karşısında güçlü bir futbol ortaya koyabilecek kapasiteye kavuşturduğunu ekledi. Firavunları aslana benzeten Maher, rakibin tepkisini beklemek yerine kişilik, cesaret ve kontrolü dayatma gücüne sahip bir takım kurma arzusuna gönderme yaptı.

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Ali Maher'in sözleri yalnızca hücum yönüyle sınırlı kalmadı; maç boyunca başvurduğu bazı taktik ayrıntıları da açıkladı. İkinci yarıda Marwan Attia'yı oyuna almasının, Malavi Milli Takımı'nın topa sahip olduğu dönemlerde topun kontrolünü yeniden sağlamayı amaçladığını, bu sırada hücum bölgelerinde sayısal üstünlük arayışının da sürdüğünü belirtti.

Teknik ekibin antrenmanlar boyunca pres, hücum ve agresif savunmaya ilişkin fikirlerin uygulanmasına odaklandığını vurgulayan Maher, oyuncuların bunları Malavi karşısında başarıyla hayata geçirmesini önemli bir adım olarak değerlendirdi. Bununla birlikte antrenman sayısının azlığının, milli takım teknik direktörlerinin karşılaştığı en belirgin zorluklardan biri olduğunu da kabul etti.

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Hossam Hassan'a ters bir mesaj: Lig teknik direktörleri başarının ortağı

Ancak Ali Maher'in açıklamalarında en dikkat çekici mesaj teknik değil, kulüp teknik direktörleriyle ilişkisine dair boyutlar taşıyan bir mesajdı. Maher onlara teşekkür etmeye özen göstererek şunları söyledi: "Mısır Ligi'ndeki tüm teknik direktörlere teşekkür ediyorum; ben de bu müsabakanın ürünlerinden biriyim ve yüksek kalitede oyuncular yetiştirmek için verdikleri çabanın ve çektikleri zorluğun büyüklüğünü biliyorum."

Bu açıklamalar, Hossam Hassan'ın yerel takımların seviyesini eleştirdiği önceki tutumuyla karşılaştırıldığında özel bir önem kazanıyor. Hassan o dönem şöyle demişti: "Mısır Ligi'nde futbol oynayan bir takım yok; Mısır Milli Takımı'nın Angola karşısındaki performansı, Mısır Ligi maçlarındaki takımların performansından çok daha iyiydi." Bu sözler bir tartışma ortamı yaratmış ve eski teknik direktör ile müsabakadaki bazı teknik direktörler arasındaki ilişkide bir gerginliğe kapı aralamıştı.

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Bu üsluba karşılık Ali Maher, lig teknik direktörlerinin milli takımı geliştirme sisteminin temel bir parçasını oluşturduğunu ve onlarla ilişkinin karşılıklı eleştiri değil, iş birliği ve takdir üzerine kurulması gerektiğini vurgulamaya özen gösterdi; özellikle de kulüpler, milli takımın uluslararası müsabakalarda güvendiği oyuncuları keşfetmenin ve yetiştirmenin ana kaynağı olmayı sürdürdüğü için.

Teknik direktör takdir mesajıyla yetinmedi; milli takımın kapılarının herkese açık olduğunu, seçimin isimlere veya önceden yapılmış hesaplara değil, oyuncunun gereken katkıyı sağlama yeteneğine bağlı olacağını vurguladı. Lig gol krallığı sıralamasının lideri Mahmoud Mamdouh ile birlikte Nasser Maher'i kadroya katmayı örnek göstererek, yerel düzeydeki parlak performansın Firavunlarla fırsat elde etmenin doğrudan bir yolu olabileceğini teyit etti.

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Mohamed Salah: takdiri hak eden rol model

Öte yandan Ali Maher, milli takım kaptanının Malavi karşılaşmasında iki gol atmasının ardından Mohamed Salah'ı övmeye özen gösterdi ve Liverpool yıldızının büyük değerini sürekli kanıtladığını, sahada ve saha dışında oyuncular için bir rol model olduğunu vurguladı.

Teknik direktör, Salah'ın konumuna yakışır bir muameleyi hak ettiğini söyledi ve onu daha önce "Mısır futbolunda yaşanan en güzel şey" olarak nitelendirmesini yineledi; bu, deneyimli yıldızlara uygun ortamı sağlama ve soyunma odasında onların teknik ve moral etkisinden yararlanma arzusunu yansıtan bir mesajdı.

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Ali Maher, Mohamed Hani'nin golüne de değinerek teknik ekibin rakip ceza sahası önündeki sayısal yoğunluktan yararlanmaya çalıştığını, sağ bekin Ahmed Fatouh ile iş birliği içinde bu hareketleri antrenmanlarda birçok kez uyguladığını ve ardından bunu maçta bir gole dönüştürmeyi başardığını açıkladı.

Ayrıca teknik ekibin, gelişime ihtiyaç duyulan yönleri belirlemek ve gelecekteki müsabakalar için net bir tasavvur ortaya koymak amacıyla yerel müsabaka maçlarını incelemeye ve oyuncuları yakından takip etmeye devam ettiğine işaret etti. Milli takımla mevcut zamanın kısıtlı olmasına rağmen çalışmanın durmadığını vurguladı.

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Ali Maher açıklamalarını, görevi devraldığından bu yana teknik ekibin yürüttüğü çalışmanın büyüklüğünü açıklayarak tamamladı. Zamanın çoğunun toplantı salonlarında geçtiğini, ekip üyelerinin buralardan yalnızca uyumak ve namaz kılmak için ayrıldığını, ardından çalışmayı sürdürmek için yeniden döndüklerini anlattı; bu, hızla gelişebilecek bir milli takım kurmak için her dakikayı değerlendirme arzusuna bir göndermeydi.

Böylece bu başlangıç, yeni teknik direktörün iki net mesajını taşıdı: Birincisi saha içinde, agresif bir şekilde hücum eden ve savunan, kişiliğini dayatmaktan çekinmeyen bir milli takım; ikincisi ise saha dışında, kulüp teknik direktörleriyle güven köprüleri kurma ve parlak yeteneklere kapı aralama çabası.