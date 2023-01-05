Brezilyalı orta saha oyuncusu Portekizli çalıştırının kariyerine olan katkısına vurgu yaptı.

Manchester United'ın yaz transfer döneminde Real Madrid'den transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro, Jose Mourinho ile çalıştığı kısa süre içerisinde Portekizli teknik direktörün gelişimine yaptığı katıya vurgu yaptı. Mourinho'nun kendisine daha fazla güvenmesini sağladığını belirten Casemiro, Portekizli çalıştırıcıyı övdü.

Casemiro ne söyledi?

"Mourinho ile kısa bir süre çalışma fırsatı bulduk. Bana beni tanıdığını ve beni sevdiğini söyledi. Dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olacağımı söyledi ve bu benim içim çok önemliydi. Soyunma odasında o kadar büyük bir güvenle doldum ki odadan Cristiano Ronaldo olduğuma inanarak ayrıldım. Bana verdiği enerjiden sonra onun dünyanın en iyisi olduğuna inanmaya başladım. Hissettirdiği enerji inanılmaz seviyedeydi"

Real Madrid'de geçirdiği süre boyunca beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Casemiro, toplamda 18 büyük kupa kazandı. Bu süre zarfında Zinedine Zidane ve Carlo Ancelotti gibi farklı teknik direktörlerle çalışan Casemiro, çalıştığı hemen her teknik direktörün vazgeçilmezi oldu ve kulüpten bir Real Madrid efsanesi olarak ayrıldı.