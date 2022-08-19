İspanyol devi, Brezilyalı oyuncunun yerini vatandaşıyla doldurmayı planlıyor.

Eddie Howe, Bruno Guimaraes'in Real Madrid tarafından hedef alındığına dair spekülasyonlar nedeniyle açıklama yaptı.

İspanyol devinin, Casemiro’yu Manchester United'a büyük bir bedelle satacak olmasından dolayı orta sahada oluşan boşluğu Newcastle’ın oyuncusuyla dolduracağı aktarıldı.

Ancak, Newcastle United St James' Park’ta sadece yedi ay bulunan oyuncusunun ayrılmasına şimdilik izin vermeyecek gibi görünüyor.

Premier Lig ekibi, Guimaraes için ocak ayında 47 milyon Dolar ödedi ve Real Madrid, Brezilyalı oyuncuyu almak istiyorsa astronomik bir ücret ödemek zorunda.

Howe, Guimaraes hakkında ne dedi?

Guimaraes söylentilerinin hız kazanmasını ardından Howe, cuma sabahı Manchester City maçı öncesindeki basın toplantısında konuştu.

24 yaşındaki oyuncunun herhangi bir yere gidip gitmeyeceği sorulduğunda şu yanıtı verdi:

“Burada, önümüzdeki birkaç yıl içinde kulübü başarılı kılabileceğini düşündüğümüz bir kadro kurmaya çalışıyoruz.

“Elimizden gelenin en iyisini yapmak yerine bu kadroyu kurup grubu geliştirmek istiyoruz.

“Onu bırakmak gibi bir niyetimiz yok.

“Bu iddialar, Guimaraes’in ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Spekülasyonla ilgili olarak sorunum yok.

“Bence bu Bruno'ya bir iltifat ve bizim için ne kadar iyi iş çıkardığının kanıtı.

“Bence inanılmazdı ve bu noktadan sonra sadece daha iyi olacak. Takımımızın çok değerli bir üyesi."

Newcastle, oyuncularını tutmak için ne yapmalı?

Geçen yıl Arap sermayesi tarafından alınan Newcastle, yaptığı transferlerde birçok kişinin beklediğinden çok daha kurnazdı.

Her ne kadar Guimaraes gibi transferler uzun vadeli hırslarını vurgulasa da Howe, aldıkları yetenekli oyuncuları takımda tutabilmek için başarı yakalamaları gerektiğinin farkında.

“Bu, kısmen, bizim için uzun bir süre boyunca oyuncuları tatmin etme konusunda ne kadar iyi performans gösterdiğimize bağlı olarak değişecek

“Ve takımın ne kadar iyi olduğuyla da çok ilgili bir durum. Bruno, bizimle yolculuğuna yeni başladı ve onun takımla birlikte büyümesini istiyoruz.

"Takımı güçlendirmek ve kalitemizi daha da göstermek istiyoruz. O, kısa sürede çok iyi iş çıkardı ve taraftarlar onu seviyor. Bence şu anda çok iyi bir noktada.”

Daha fazlası için:

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp: "Manchester United maçında bize direkt 3 puan verilmeli"