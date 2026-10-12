Carrick: Atletico, Real ve Barcelona'ya benziyor; Bruno sakat oynuyor

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, takımının Atletico Madrid'e Barcelona ve Real Madrid'den farklı yaklaşmadığını belirterek, Madrid ekibinin tehlikeli olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tecrübeye sahip bulunduğunu vurguladı.

Carrick, Atletico Madrid maçı öncesinde Metropolitano Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Carrick şöyle dedi: "Atletico'nun elde ettikleri olağanüstü. Atletico'yu Barcelona ya da Real Madrid'le kıyaslamak zor, çünkü onların daha fazla kupası var. Ama Atletico ile karşılaştığımızda ona farklı davranmıyoruz. Onu bu turnuvadaki diğer herhangi bir takım kadar güçlü ve Avrupa'daki herhangi bir takım kadar tehlikeli görüyoruz. Bunu uzun yıllar boyunca kanıtladı."

Carrick, "Atletico'nun bu turnuvada harika bir tarihi var ve Şampiyonlar Ligi'nde son derece tehlikeli bir takım. Bunu uzun yıllar boyunca kanıtladı. Turnuvadaki ilk deplasman maçımızı burada oynamak bizim için büyük bir sınav ve büyük bir heyecanla oynamayı beklediğimiz bir meydan okuma" diye ekledi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu Metropolitano Stadı'nın yaratabileceği atmosferin ne olduğunun tamamen farkındayım. Şampiyonlar Ligi gecelerinde bunu dışarıdan izledim ve bu atmosfere hazır olmamız gerekiyor."

Devamında ise şunları söyledi: "Diego Simeone'ye büyük saygı duyuyorum. Burada çok uzun bir süre geçirdi ve son derece sağlam bir şey inşa etmeyi başardı. Bazen bir takımı kurmak uzun zaman alır. Biz de şu anda bir büyüme ve gelişme döneminden geçiyoruz. Onun bütün bu yıllar boyunca burada olmasının takıma ve kulübün tamamına yansıdığı çok açık; son derece belirgin bir iz bıraktı."

Şöyle devam etti: "Maça güçlü başlamamız gerekiyor, bu çok açık. Son derece iyi ve bu turnuvada büyük tecrübeye sahip bir takımla karşılaşıyoruz. Bizi neyin beklediğini çok iyi biliyoruz ve hazırız. Takımın Tottenham karşısında ikinci yarıda gösterdiği reaksiyon bana büyük güven veriyor, çünkü oyuncuların isteği ve motivasyonu olduğunu, işleri düzeltmek istediklerini doğruluyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kendi beklentilerimiz var. Ne istediğimizi biliyoruz, bir takım olarak neyi başarabileceğimizi ve bir grup ile bir kulüp olarak kendimizden ne beklediğimizi biliyoruz. Bunların tamamı içimizden geliyor. İşlerin nasıl gitmesi gerektiğini anlamak için dışarıya bakmıyorum. Bu tecrübeyi yaşadım, iyi ve kötü anları yaşadım ve bu yüzden baskı hissetmiyorum. Hissettiğim şey kazanma isteği ve başarılı bir projenin parçası olmak. Bizim motivasyonumuz bu."

Ardından şunları ekledi: "Takım içindeki olumsuzluk mu? Meydan okumayı kabul etmemiz ve başarabileceklerimiz konusunda heyecan duymamız gerekiyor. İşlerin yolunda gitmediği ve koşulların zorlaştığı anlar olacak, ancak büyük bir başarı elde etmek zorlukları aşabilme kabiliyetini gerektirir. Atmosfer pozitif, oyuncular birbirine inanıyor ve ben onlara mutlak güven duyuyorum. Çok sayıda maçı kazanabileceğimize dair tam bir güvenim var."

Şöyle devam etti: "Elbette Bruno Fernandes o seviyeye geri dönebilir, o olağanüstü bir oyuncu. Bazen işler insanın istediği gibi gitmez. Bu kulüp için inanılmaz şeyler yaptı ve bunu yeniden tekrarlayacak, bu konuda hiçbir şüphem yok. Bir süredir bazı ağrılarla oynuyordu ve bu büyük ölçüde alışılmış bir durum. Belki insanlar bunun farkında değil ama çok sık yaşanıyor. Ben kişisel olarak kariyerimdeki maçların %80'ini bir fiziksel sorunla oynadım. Bu ideal bir durum değil, ama çoğu zaman üstesinden gelinebilir bir şey."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı oyuncular ağrıya diğerlerinden daha fazla dayanabiliyor ve bu onun ne kadar fedakâr olduğunu gösteriyor. Şu anda neredeyse tamamen iyileşti. Hâlâ hafif bir rahatsızlık hissediyor, ancak takımın bütün oyuncularını kontrol etsek bazılarında küçük sorunlar bulabiliriz. Durum ciddi değil. Fiziksel olarak iyi durumda, son derece hareketliydi ve oynamak için büyük bir isteği var."

Şu açıklamayı yaptı: "Carlos Baleba'yı çok beğendim. Performansı bizi şaşırtmadı, çünkü Carlos'un neler yapabileceğini biliyoruz. Son maçta oyuna dahil olma biçiminden son derece memnunuz. Onun için önemli bir adımdı ve çok şey verebilir. Orta sahada dengeyi sağlamak için bize farklı bir seçenek sunuyor ve rakibe ile maçın gidişatına göre uyum sağlamamıza imkân veriyor."

Carrick şunları açıkladı: "Kobbie Mainoo ve Luke Shaw takımla birlikte seyahat etmedi. İkisi de cumartesi günkü maç sırasında bazı sorunlar yaşadı. Durumlarını net biçimde belirlemek için değerlendirme yapıyoruz, ancak şu an itibarıyla salı günü oynamaya hazır değiller."

Şöyle ekledi: "Benjamin Sesko bazı ek tetkiklerden geçecek. Onu mümkün olan en kısa sürede geri kazanabilmek için tüm adımları doğru şekilde attığımızdan emin olmamız gerekiyor, ancak şu anda dönüşü için daha net bir tarih belirleyemem."

Şuna işaret etti: "Matthijs de Ligt'in takıma dönmesi iyi oldu. Uzun bir süre yoktu, onunla sabırlı olmamız ve iyileşme sürecini iyi yönetmemiz gerekiyordu. Yeniden bizimle olması harika. Uzun bir aradan sonra bu aşamaya gelmek için büyük bir çaba harcadı."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Dan Armer gibi oyuncuların grubun bir parçası olması iyi bir şey. Genç oyuncuların bu tür tecrübeleri yaşaması, bu gecelerin atmosferini hissetmesi ve takımın geri kalanıyla birlikte hazırlıklara katılması önemli."



