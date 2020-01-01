Carragher: Suarez, Ivanovic'i ısırdığını inkâr etti

Jamie Carragher, Luis Suarez'in Liverpool'da oynadığı dönemde Branislav Ivanovic ile yaşadığı olayla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Luis Suarez'in Branislav Ivanovic'i ısırdığı olay, uzun süredir hafızalardan silinmedi.

forması giyen Uruguaylı golcü, 'da oynadığı dönemde 2013'te Anfield'da 2-2'lik skorla sonuçlanan maçında bir ikili mücadele sırasında rakibi Branislav Ivanovic'i ısırmıştı.

O zaman beraber oynadığı Jamie Carragher, Sky Sports'un The Football Show adlı programında o olay sonrasında soyunma odasında yaşananları şöyle anlattı:

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"Suarez soyunma odasına geldiğinde başlangıçta yaşananları inkâr etti. Kameraların o anları kaçırdığını umuyordu. Bence bu olay bir sonraki sezon Liverpool'u büyük ölçüde etkiledi çünkü Suarez 7-8 maçlık bir ceza aldı."

"Liverpool'un neredeyse Premier Lig şampiyonu olacağı sezonun başında takımın en iyi oyuncusu Suarez 3-4 maç kaçırmıştı."

"Liverpool'un puan bıraktığı 2 maç vardı: Suarez'in oynamadığı ve Swanwea'ye karşı 5 puan bırakmıştı."

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"O sezonki formuyla puan bırakılan maçları kurtarabilirdi belki de... Suarez'in yaptıkları ve aldığı ceza o sezondan çok bir sonraki sezonda daha çok etki yarattı. Gelmeden önce benzer bir şeyi 'ta da yapmıştı. Dünya Kupası'nda da bir şeyler yaşamıştı."

"Onunla beraber oynadım, Suarez çabuk sinirleniyor. Yanlış yaptığını biliyorsunuz ama takım içinde bir olup oyuncunuzu koruyor ve destek oluyorsunuz. O da bu yaşananlardan çok etkilenmişti."