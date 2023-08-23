Juventus’un eski yıldızı ülkesine dönme kararının ailesi için oldukça zor olduğu itirafında bulundu.

Arjantin futbolunun unutulmaz yıldızlarından Carlos Tevez, Avrupa’daki kariyerini sonlandırıp, 2015’te Boca Juniors’a dönmesinin aile üyeleri tarafından pek hoş karşılanmadığını söyledi. Juventus’tan ayrılma kararının eşini kızdırdığını belirten Tevez, Corriere dello Sport’a yaptığı açıklamada İtalya’da formasını giydiği Juventus’u sonsuza kadar kalbinde taşıyacağını ifade etti.

Eşi Vanessa’nın kendisine kızgınlığını anlatan Tevez, “Benim için harika bir andı ve evime döneceğim için mutluydum ama eşim Vanessa beni öldürmek istedi. İtalya’da her şey çok kolaydı. İtalyanlar da Arjantinliler gibi hissediyor. Kalbimin bir parçası sonsuza kadar Juventus ile birlikte olacak” dedi.

Teknik direktörlük yapıyor

Ülkesinin Independiente takımında teknik direktörlük yapan Tevez’in bu deneyimini Avrupa’ya taşıyıp taşımayacağı ise netleşmedi.

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Manchester United forması giydiği dönemde iki Premier Lig ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde eden Tevez, Avrupa’da Juventus ve Manchester United’ın yanı sıra West Ham United ve Manchester City formaları da giymişti. Bir dönem Çin’de de oynayan Tevez, Arjantin Milli Takımı için çıktığı 76 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırmıştı.