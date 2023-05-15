Premier Lig’de Manchester United, Manchester City ve West Ham United formaları giyen Arjantinli efsane futbolcu Carlos Tevez, Ada’da geçirdiği süre boyunca neden İngilizce öğrenmediğini açıkladı.

İngiltere ile kültürel bir problemi olduğunu dile getiren Tevez hiçbir zaman İngilizce öğrenmek istemediğini ve bu kararından ötürü herhangi bir pişmanlık duymadığını belirtti.

“İngilizlerle kültürel problemlerim vardı ve bu nedenle İngilizce öğrenmek istemedim. Bunun yerine onların İspanyolca öğrenmesini isterdim.

Geçmişte River Plate forması giyen bir amcam vardı.

River Plate’in yedek takımında oynuyordu ve tam da A takım kadrosuyla ilk maçına çıkacakken Falkland Savaşı’na çağrıldı. Savaştan sonra birçok acı çekti ve döndüğünde alkolik oldu.

Bu durum beni çocukken çok etkilemişti çünkü onunla çok yakındık”