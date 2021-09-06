Carlos Soler Liverpool'un radarında

Orta sahaya takviye düşünen Liverpool için Valencia'nın çok yönlü oyuncusu Carlos Soler'in ismi ortaya atıldı.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerine göre transfer yarışının dışında kalan Liverpool'dan ara transfer döneminde sürpriz hamleler gelebilir.

Merseyside ekibinin Valencia'nın 24 yaşındaki oyuncusu Carlos Soler ile ilgilendiği iddia edildi. Mestella'dan çok daha önce çıkması beklenen orta saha oyuncusu, kulübün yaşadığı çalkantılı dönemlerde göz ardı edilen yıldızlardan biri oldu. İspanya'dan Fichajes'e göre, transfer dönemi kapansa da Soler ile ilgili Liverpool taraftarlarını mutlu edebilecek bir hamlenin ara transfer döneminde gerçekleşebileceği belirtildi.

🟥 Liverpool transfers - Franck Kessie contract boost, Carlos Soler monitored #LFC https://t.co/bjFIZMH4rv — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) September 6, 2021

Serbest kalma bedeli 150 milyon euro olan Soler, bu sezon ilk üç La Liga maçında üç gol attı ve milli takım ile ilk maçında İsveç'e karşı forma giydi. Soler'in orta sahanın her yerinde hem defansif hem hücum rollerinde başarıyla görev almasının yanında tekniği ve çalışkanlığı Jürgen Klopp'un elini fazlasıyla güçlendirebilir.

Valencia altyapısı çıkışlı olan yetenekli orta saha, A takımla 188 maça çıktı ve 52 gole doğrudan etki etti (26 gol, 26 asist).

Liverpool.com'da yer alan habere göre de Soler'in yorulmak bilmeyen yapısı onu kesinlikle Anfield'a taşıyabilecek en önemli faktörlerden biri. Vizyonu ve orta sahadan penetran paslar örebilme yeteneğiyle Soler, kapalı savunma bloklarını aşmaya yardımcı olabilir.

Oyuncunun 2023'te bitecek mevcut sözleşmesine 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi koyan Valencia'nın, teklif geldiği takdirde oyuncu için Liverpool'dan yüksek bir bedel talep etmesi kaçınılmaz gözüküyor.