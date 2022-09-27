Carlos Carvalhal'a göre Cristiano Ronaldo, nankörlüğün kurbanı.

Ronaldo, Çekleri mağlup etti

Santos'un onu bırakması isteniyor

Carvalhal, forvet oyuncusunu eleştirenleri eleştirdi

NE OLDU? Ronaldo, Portekiz'in Uluslar Ligi'nde Çek Cumhuriyeti'ne karşı 4-0 galip geldiği maçtaki hayal kırıklığı yaratan performansı nedeniyle yoğun bir incelemeye tabi tutuldu ve bu sırada burnundan ağır bir sakatlık geçirdi. 37 yaşındaki oyuncunun temposu oldukça düştü ve 90 dakika boyunca temel hatalar yaptı. Bu da Fernando Santos'un, kendisini ilk 11'e almaması yönündeki çağrılara yol açtı.

NE SÖYLEDİ? Şu anda BAE takımı Al Wahda'yı çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carvalhal, Portekiz'in İspanya ile oynayacağı maç öncesinde yıldız futbolcuyu savundu. Carvalhal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi.

"Nankörlük. Milli takımımız adına her zaman gururla oynayan, belki de ilk kez desteğe ihtiyacı olan, tüm zamanların en iyi oyuncularından biri… Birçoğu ona sırtını dönüyor ve sadece onu eleştiriyor. Bunu yapanların bugün utançtan yüzleri kızarmayacak... Güçlü Portekiz, güçlü CR7."

DAHA BÜYÜK RESİM: Ronaldo ayrıca Manchester United adına kulüp düzeyinde sezona kötü bir başlangıç yaptı. Beş Ballon d'Or sahibi, tüm kulvarlarda sekiz maçta sadece bir gol atabildi ve Kırmızı Şeytanlar'ın oynadığı son dört Premier Lig maçında yedek kulübesinde düştü.

HİKÂYEDEN ÜÇ FOTOĞRAF:

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RONALDO'YU NE BEKLİYOR? Portekiz'in salı günü İspanya ile oynayacağı Uluslar Ligi maçından sonra Ronaldo, Premier Lig'de pazar günü derbide Manchester City'ye karşı forma bekleyecek.