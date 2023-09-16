Carlo Ancelotti: Vinicius Jr soyunma odasında 3-4 saat ağladı!

Real Madrid’in dünyaca ünlü patronu, FIFA’nın aldığı kararı basın toplantısında değerlendirdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti yıldız oyuncusu Vinicius Jr’ın FIFA’nın En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilmemesini kendisine has şakasıyla eleştirdi. Oyuncusunun bu durum nedeniyle üç ya da dört saat ağladığını belirterek espri yapan Ancelotti, Brezilyalı yıldızın bu durumu sorun etmeyeceğini ve performansının bu durumdan etkilenmeyeceğini söyledi.

Ancelotti ne söyledi?

Basın mensuplarının Vinicius’un bu durumu nasıl karşıladığı şeklindeki sorusunu gülerek yanıtlayan İtalyan çalıştırıcı, “Vinicius soyunma odasında ağlıyordu. Ona 'neler oluyor' diye sordum ve o da 'beni bu listeye koymadılar' dedi. Üç ya da dört saat boyunca ağladı ve onu durdurmayı başaramadık" dedi. Ancelotti’nin bu cevabı basın mensuplarının da gülmesine yol açtı.

Öte yandan Vinicius’un sakatlığının devam ettiğini aktaran Ancelotti, “Sakatlığı iyileşiyor. Bireysel antrenmanlarda yükünü arttırdı ve önümüzdeki hafta yavaş yavaş takımla antrenmanlara başlayacak. Söyledikleri altı haftadan daha kısa sürede iyileşeceğini düşünüyorum” dedi.

FIFA tarafından ödüle aday gösterilmeyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu geçen sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkarken, bu maçlara 20 gol ve 18 asist sığdırmıştı.