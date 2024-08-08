Carlo Ancelotti, Luka Modric'in gelecek sezon derin oyun kurucu rolünde oynayabileceğini ifade etti.

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, sezon öncesi turunun finalinde Chelsea ile karşılaşırken, sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı. Real Madrid'in maçtaki üstünlüğünün bir nedeni de Carlo Ancelotti'nin zor tahmin edilen taktiksel hamleleriydi.

Ancelotti, en iyi zamanlarında bile zor okunabilen bir teknik direktör ve sezon öncesi ona taktiksel vizyonunu daha fazla oynama özgürlüğü veriyor.

Chelsea'ye karşı oynanan maçta, Real Madrid efsanesi Luka Modric yeni bir rolde denendi. Bu, veteran orta saha oyuncusu için tanıdık olmayan bir rol değildi, ancak uzun süredir bu rolü oynamamıştı. Hırvat oyuncu karşılaşma boyunca orta sahadaki iki merkez oyuncudan biri olarak görev yaptı.

Modric'in yeni rolü

Beklenildiği gibi, Modric yeni rolü tamamen kolay gösterdi ve bu, gelecek 2024/25 sezonunda orada oynamaya hazır olduğunu gösteriyordu.

Chelsea maçından sonra konuşan Carlo Ancelotti, Luka Modric'in gelecek sezon daha derin bir rolde oynayabileceğini ima etti. Hatta Toni Kroos'un takımdan ayrılmasına değindi ve Real Madrid'in Alman kulüp efsanesinin yerini dışarıdan bir oyuncu ile doldurmayı düşünmediğini söyledi.

Ancelotti'nin sözleri

Ancelotti, GSFN aracılığıyla şunları söyledi:

“Bu Modric'in yeni rolü olabilir. Bugün merkez pivottu. O da Toni Kroos gibi sol tarafta olabilir. Topu çıkarırken çok kaliteli ve takıma çok yardımcı oluyor. Zamanlamasını çok iyi yönetiyor, çok tecrübeli… Fantastik bir oyuncu”

Eğer Toni Kroos rolünü oynayabilecek biri varsa, o da Luka Modric'tir. Elbette, Hırvat orta saha oyuncusu kendi başına bir kulüp efsanesi ve futbol tarihinin en iyilerinden biri ve Ancelotti, oyuncusunu bu rolde değerlendirip, dışarıdan bir transfer gereksiniminin de önüne geçebilir.