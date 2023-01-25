Carlo Ancelotti, Real Madrid'de bir devrin sona erdiğini kabul etti

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Luka Modric ve Toni Kroos'un geçiş sürecinde oyunda daha az süre alabileceklerini kabul etti.

NE OLDU? Kroos ve Modric, son haftalarda ilk 11'deki garantili yerlerini kaybetti ve yerlerini Eduardo Camavinga ve Dani Ceballos aldı. Carlo Ancelotti ise bunun sadece bir dinlenme meselesi olmadığını söyledi. Kulüp, orta sahasını genç oyuncularla yenilemeyi hedeflerken iki futbolcu da yerleri için mücadele etmek zorunda kalacak.

NE SÖYLENDİ? Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili şu yorumu yaprı: "Rollerini ve onlardan ne istediğimi çok iyi biliyor. Bu kadroda çok fazla kalite olduğunu biliyorlar. Bu bir geçiş dönemi. Sezon başında onlarla bu konuyu konuştum."

DAHA BÜYÜK RESİM: 37 yaşındaki Modric ve 33 yaşındaki Kroos'un sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor. Her iki oyuncunun da başka bir kulüp için forma giymesi pek olası görünmese de, Bernabeu'daki son aylarına giriyor olabilirler.

Bu arada Madrid, genç oyuncular Camavinga ve Aurelien Tchouameni'nin ideal ilk 11 oyuncusu olmasıyla orta sahasını tazeliyor. Ayrıca bu yaz Jude Bellingham'ın transfer edilme ihtimali de bulunuyor.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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MODRIC AND KROOS'U NE BEKLİYOR? İkili, sözleşmeleri bitene kadar takımdaki yerleri için savaşmaya devam edecek. Real Madrid'de bir yıl daha geçirip geçirmeyecekleri ise henüz belli değil.