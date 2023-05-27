Real Madrid’in İtalyan çalıştırıcısı, takımının gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanyol devinin yaz transfer döneminde uzun vadede Karim Benzema’nın yerini alabilecek bir santrfor transfer etmek istediğini söyledi.

Bu yıl sonunda 36 yaşına girecek efsane golcünün yerine birini bulmaları gerektiğini belirten İtalyan teknik direktör, adı geçen bazı isimlerin durumunu masaya yatırmaktan da çekinmedi.

Joselu, Aspas ve Morata gibi santrforları çok beğendiğini belirten Ancelotti, “Beğendiğim başka oyuncular da var ancak şu anda transfer hedeflerimizin isimlerini açıklamayacağım” dedi.

Diaz yetersiz kaldı

Geçen yıl Ballon d'Or kazanan Fransız forvet, bu sezon takımıyla 42 maça çıkarken bu karşılaşmalara 30 gol ve altı asist sığdırarak, takımının en golcü oyuncusu olmayı başarmıştı.

Kadrosunda Benzema’nın yanı sıra Mariano Diaz’ı da bulunduran Real Madrid, Dominikli oyuncudan ise skor katkısı alamamıştı. Real Madrid formasıyla son dört sezonda sadece üç gol atabilen 29 yaşındaki Diaz, 2017-2018 sezonunda Lyon’da 18 gol attıktan sonra döndüğü Real Madrid’de bir türlü kendisinden beklenen katkıyı sağlayamamıştı.