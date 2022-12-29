Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi'ye futbol tarihinin en iyi oyuncusu diyemeyeceğini söyledi.
Messi'nin futbol tarihinin en iyi oyuncusu olup olmadığı şeklindeki soruya çekimser bir yanıt veren Ancelotti, böyle bir şey söyleyemeyeceğini ve her dönemin çok iyi oyuncuları olduğunu belirtti.
Ancelotti ne söyledi?
"Bu soruya cevap vermek zor.
Messi harika bir futbolcu. Kariyeri muhteşem ama tarihin en iyisimi bunu bilmiyorum çünkü her dönemin çok önemli oyuncular oldu.
Birçok büyük oyundan keyif aldım.
Şu anda kadromuzda Ballon d'Or ödülünü kazanan Karim Benzema da var. Benzema'yı izlerken keyif alıyorum.
Maradona'yı ve Cruyff'u izlerken de keyif aldım"
İtalyan teknik direktörün Real Madriddaki ilk döneminde birlikte çalıştığı Cristiano Ronaldo dan hiç bahsetmemesi dikkat çekerken Benzema'yı öne çıkartması oyuncusu olan güvenini ortaya koydu.
Öte yandan sakatlığı nedeniyle Fransa'nın Dünya Kupası kadrosundan çıkartılan yıldız oyuncunun kondisyon durumuna değinen Ancelotti, Benzema'nın takıma katıldığını ve sezonun geri kalanında kalitesini göstereceğini belirtti.