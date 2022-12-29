Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi'ye futbol tarihinin en iyi oyuncusu diyemeyeceğini söyledi.

Messi'nin futbol tarihinin en iyi oyuncusu olup olmadığı şeklindeki soruya çekimser bir yanıt veren Ancelotti, böyle bir şey söyleyemeyeceğini ve her dönemin çok iyi oyuncuları olduğunu belirtti.

"Bu soruya cevap vermek zor.

Messi harika bir futbolcu. Kariyeri muhteşem ama tarihin en iyisimi bunu bilmiyorum çünkü her dönemin çok önemli oyuncular oldu.

Birçok büyük oyundan keyif aldım.

Şu anda kadromuzda Ballon d'Or ödülünü kazanan Karim Benzema da var. Benzema'yı izlerken keyif alıyorum.

Maradona'yı ve Cruyff'u izlerken de keyif aldım"