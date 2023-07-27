Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Karim Benzema’nın takımdan ayrılmasına rağmen kadrosundan memnun.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Houston’da Manchester United’ı 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından Kylian Mbappe transferi olmadan da harika bir kadroya sahip olduklarını söyledi. Gol perdesini yeni transferlerden Jude Bellingham’ın açtığı maçta ikinci gol bir diğer yeni transfer Joselu’dan gelirken, İtalyan teknik direktör maç sonunda oldukça keyifliydi.

Ancelotti ne söyledi?

Real Madrid’in efsane 9 numarası Karim Benzema’nın takımdan ayrılmasına rağmen elindeki kadrodan memnun olduğunu dile getiren Ancelotti, “Kadromuz gayet iyi. Sorun kaliteden yoksun bir kadroya sahip olma olurdu ama oldukça kaliteli bir takımız. Şu an her şey tamam” dedi. Mbappe ile ilgili soruya cevap vermeyen ve sıradaki soruyu isteyen Ancelotti’nin bu cevabı da dikkat çekti.

Diziliş hakkında

Yaz transfer döneminde Bellingham, Joselu, Arda Güler, Fran Garcia ve Brahim Diaz'ı kadrosuna katan Real Madrid’in teknik direktörü bu yaz denemeye başladığı 4-4-2 dizilişini de değerlendirirken, “Bence Vinicius uyum sağlıyor. Biraz daha içeride oynamayı seviyor. Rodrygo ve Vinicius topla çok tehlikeli. Geçişlerde daha direkt olabiliyoruz ve Bellingham'ın kalitesi de buna yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.