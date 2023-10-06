Carlo Ancelotti: Luka Modric’in Ocak ayında ayrılacağını sanmıyorum

Real Madrid’in deneyimli teknik direktörü, Hırvat yıldızın takım için olan önemine değindi ve transfer söylentilerinin önüne geçti.

Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımla olan kontratı 2024 yazında sona erecek olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Luka Modric’in durumunu değerlendirdi. Hırvat yıldızın takımdan Ocak ayında ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Ancelotti, efsane ismin takım için olan önemine dikkat çekmeyi ihmal etmedi.

Ancelotti ne söyledi?

Modric’in takımdan Ocak ayında ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten Ancelotti, “Onun çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve o da bunun farkında. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak gibi bir niyeti olduğunu sanmıyorum. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için Real Madrid olarak çok şanslıyız çünkü Modric dünyanın en iyilerinden biri” dedi.

2012 yılında Premier Lig ekibi Tottenham'dan Madrid'e transfer olan ve La Liga devi için 496 maça çıkan Modric, Real Madrid’deki kariyeri boyunca üç lig şampiyonluğu ve beş Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Hırvatistan ile Dünya Kupası finali de oynayan Modric’in adı son dönemde Lionel Messi’nin de formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami ile sıklıkla anılıyordu.