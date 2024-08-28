Real Madrid'in Valladolid ile oynadığı La Liga karşılaşması, Luka Modric için endişe verici bir durumu gün yüzüne çıkardı. Yıllardır Real Madrid’in orta sahasının temel taşlarından biri olan Modric, artık Carlo Ancelotti’nin tercih listesinde gerilere düştü.

Ancelotti, Arda Güler ve Brahim Diaz gibi genç yetenekleri Modric'in önünde görmeye başladı. Bu durum, özellikle Modric’in kulüp tarihindeki başarılardaki kritik rolü göz önüne alındığında, birçok kişi için şaşırtıcı oldu.

Onda Cero’dan Fernando Burgos’un haberine göre Ancelotti, “Modric, Güler ve Brahim’in gerisinde yer alıyor” şeklinde konuştu. Ancelotti’nin maç sonrası yaptığı açıklamalar da bu değişimi açıkça ortaya koydu. Ancelotti, tercihini Güler ve Brahim Diaz arasında yaptığını belirtti ve Modric’ten hiç bahsetmedi.

Ancelotti, “Arda Güler orta saha olarak başladı. Bugün seçimim onun ve Brahim arasındaydı ve ona süre vermenin iyi olacağını düşündüm. Sonuç olarak iyi bir maç çıkardı” dedi.

Modric artık seçenek değil

Bu açıklamalar, Modric’in orta saha için artık bir seçenek olarak bile görülmediğini gösteriyor. Arda ve Brahim Diaz’ın sahadaki performansı da Ancelotti’nin kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtladı. Brahim, oyuna girdikten kısa bir süre sonra kritik bir gol atarak Real Madrid'i 2-0 öne geçirdi. Endrick’in son dakikada attığı golle de maç 3-0 tamamlandı.

Ancelotti’nin genç oyunculara şans verme yaklaşımı, Modric gibi veteran oyuncuların kenarda kalmasına neden oluyor. Bu, kulübün geleceği için olumlu bir adım olarak görülebilir, ancak Modric ve onun hayranları için hayal kırıklığı yaratıcı bir durum olarak dikkati çekiyor.