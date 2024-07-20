Kylian Mbappe'nin transferiyle beraber diziliş değiştirmeye hazırlanan Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin planlaması büyük oranda netleşti.

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e katılması, Carlo Ancelotti yönetimindeki İspanyol devinde özellikle taktiksel açıdan büyük bir etki yaratacak. Fransız yıldız, Avrupa'da son birkaç yıldır büyük başarılar elde eden Fransız ekibini daha da güçlendirecek.

Real Madrid, Mbappe'nin gelişi öncesinde de yıldızlarla dolu bir kadroya sahipti ve Fransız oyuncunun vatandaşı Karim Benzema'nın yerini doldurması bekleniyor.

4-3-3'e dönüş

Mario Cortegana'nın haberine göre, Ancelotti'nin yeni sezonda Mbappe'yi takıma nasıl entegre edeceğine dair detaylı planları var. Ancelotti'nin dinamik bir 4-3-3 formasyonu ile çalışmayı planladığı ve bu formasyonun defansif durumda 4-4-2'ye dönüşebileceği belirtiliyor.

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Yeni formasyon, Mbappe'nin Real Madrid hücum hattını yönlendirmesi, Vinicius Junior ve Rodrygo'nun kanatlardan destek vermesiyle şekillenecek. Orta saha ise Jude Bellingham, Federico Valverde ve defansif rolde oynayacak Aurelien Tchouameni'den oluşacak.

Top rakibe geçtiğinde Vinicius, Mbappe ile birlikte iki yönlü bir hücum oluşturacak ve bu ikili, baskının ilk hattını oluşturacak. İkinci baskı hattı ise merkez orta saha pozisyonlarında Valverde ve Tchouameni olacak, Bellingham sol kanatta ve Rodrygo sağ kanatta görev alacak.

Ana tema esneklik

Tchouameni, Valverde ve Bellingham'ın çok yönlülüğü, Real Madrid'in daha esnek bir takım olmasını sağlayacak. Esneklik, Ancelotti'nin yeni sisteminin ana teması olacak ve Mbappe'yi taktiksel yapıya dahil etmede önemli rol oynayacak.

Ancak, Fransız oyuncunun eklenmesi, Arda Güler ve Brahim Diaz gibi genç oyuncuların sürelerini azaltabilir.