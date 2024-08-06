Carlo Ancelotti, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de ilk maçına ne zaman çıkacağını açıkladı

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Fransız oyuncunun İspanyol ekibiyle çıkacağı ilk maçın tarihini duyurdu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Kylian Mbappe'nin önümüzdeki hafta UEFA Süper Kupa'da Atalanta'ya karşı forma giyeceğini söyledi.

Mbappe, bu yaz Paris Saint-Germain'deki sözleşmesini sonlandırıp, Madrid'e katılarak, birkaç yıldır süregelen uzun bir destanın sonunda İspanyol ekibine imza atmıştı.

Euro 2024'ün tamamlanmasının ardından Santiago Bernabeu'da tanıtılan ve Avrupa Şampiyonası'nın yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Mbappe'nin göstereceği performans büyük bir merakla bekleniyordu.

Madrid'in son zamanlarda Barcelona'ya karşı oynadığı ve 2-1 kaybettiği hazırlık maçının ardından konuşan Ancelotti, dünyanın Mbappe'yi ne zaman sahada görebileceğini açıkladı. Şimdiden adını efsanelerin arasına yazdıran yıldız ismin 11'de olacağını belirten Ancelotti, "Mbappe'nin Süper Kupa'nın ilk 11'inde olacağı kesin. Jude Bellingham da ve diğerleri de. Hepsi hazırlıklı, bir plan takip ettiler ve hepsi oynayacak," dedi.

Son rakip Chelsea

Madrid, ABD'deki üç maçlık hazırlık turunun son maçını oynayacak ve şimdiye kadar Barcelona ve AC Milan'a kaybetti. Salı gecesi Charlotte'ta Chelsea ile karşılaşacaklar ve ardından eve dönecekler.

Euro 2024 veya Copa America'nın son aşamalarına ulaşan Mbappe ve diğer birçok Madrid yıldızı, kulübün Valdebebas'taki antrenman kompleksinde bir araya gelecekler.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, ardından 14 Ağustos'ta Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta'ya karşı Süper Kupa için Varşova'ya seyahat edecek, dört gün sonra ise La Liga sezonunu Mallorca deplasmanında açacak.

Mbappe'nin Madrid oyuncusu olarak ilk ev maçı ise muhtemelen 25 Ağustos'ta Valladolid'e karşı Santiago Bernabeu'da olacak.