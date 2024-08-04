İlk profesyonel deneyimini yaşadığı Lille'de dikkatleri üzerine çeken Hazard, 2012 yılında Chelsea'ye katıldı ve burada 352 maçta 110 gol atıp 92 asist yaparak iki Premier Lig şampiyonluğu kazanırken takımın en önemli yıldızlarından biri haline geldi.

Ancak, 2019 yazında astronomik bir bedelle Real Madrid'e katıldıktan sonra, tekrarlanan sakatlıklarla boğuştu ve en parlak dönemindeki kıvılcımı kaybetti, dört yıl boyunca 76 maçta yedi gol attı, önemli bir etki yaratamadı ve Haziran 2023'te kulüpten ayrıldı.

Aynı yılın Ekim ayında da aktif futbolculuktan emekli oldu.

Ancelotti'nin açıklamaları

Ancelotti, John Mikel Obi ile yaptığı bir podcast sohbetinde eski oyuncusunu değerlendirirken, şunları söyledi:

"Eden harika bir adam. Herkesle iyi bir ilişkisi vardı. Antrenman yapmayı sevmiyordu. Bunu biliyorduk. Ama dinleyin, her üç günde bir oynadığınızda, yoğun antrenman önemli değildir. Yüksek yoğunlukta antrenman yapamazsınız. Bunu yapmanız gereken zaman oynamadığınız zamandır. Hazard'ın sorunu elbette sakatlıklardı. Ama bence oynamanın onun için zor olduğu gerçeği de vardı. Oynamadığı zamanlarda yoğun bir şekilde antrenman yapması gerekiyor. Lille için her maçta oynadı. Her maçta ilk 11'deydi ve ondan sonra Chelsea'de harika oynadı. Ama burada sakatlandı. Real Madrid'de sakatlandığınızda geri dönmek ve diğer oyuncularla rekabet etmek zorundasınız. Rekabet etmek zordu ve oynamadığında çok sıkı antrenman yapması gerekiyordu ama o bundan hoşlanmıyordu"