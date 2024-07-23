Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, yeni transfer Kylian Mbappe için ilk 11'de yer bulacağını vaat etti.

Mbappe, Paris Saint-Germain'den bedelsiz transferi tamamladıktan sonra hafta başında Bernabeu'da 80,000 taraftar önünde tanıtıldı. Ancak, 2024/2025 sezonuna doğru ilerlerken, Mbappe'nin Vinicius Jr., Rodrygo ve Jude Bellingham gibi yetenekli oyuncularla dolu bir hücum hattında nerede oynayacağı konusunda bazı endişeler var.

Ancak Ancelotti bu endişeleri sorun etmediğini belirtti ve "Ona bir yer bulacağız, ona bir yer bulacağım" dedi. Ancelotti, Cumartesi günü Giffoni Film Festivali'nde yaptığı konuşmada bu konuda kararlılığını dile getirdi.

Mbappe'nin takım içindeki rolü

Bellingham, Başkan Florentino Perez'in geçen sezonki Galactico transferiydi ve Madrid'in tekrar ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sezonda Avrupa futbolunda yıldızı parlayan bir oyuncu oldu. Ancelotti, İngiliz oyuncunun yükselişi hakkında, "Bu bir sürprizdi, ancak başarının genetiklerinde olduğunu gösterdi. Sadece 21 yaşında büyük karakter ve büyük tutku gösterdi, ayrıca genetikleri onun lehine çalışıyor. Şampiyon, genetikleri sayesinde şampiyondur. Eğitim kesinlikle yardımcı olur, ancak her şeyden önce genetikle ilgilidir" dedi.

Gelecek planları

Mbappe'nin takımdaki geleceğinin yanı sıra kendi geleceğini de değerlendiren İtalyan teknik adam, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceği yönündeki söylentileri yalanladı. Madrid'den ayrıldığında ne yapacağını düşünmediğini belirten Ancelotti, "Madrid benden sıkıldığında, ne yapacağımı düşünmem gerekecek. Bir yandan ailemle daha fazla zaman geçirmek, seyahat etmek isterim. Ancak hala heyecanım varsa, kesinlikle devam etmek için bir dürtü bulurum. Günlük olarak yaşamak, geliştirmek için zamana sahip olmak bana daha çekici geliyor, ve bu bir milli takımda zor" dedi.