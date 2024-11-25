Carlo Ancelotti'den Arsenal'e Arda Güler için transfer mesajı

Carlo Ancelotti, Arda Güler’in takımın geleceğinde önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler’in performansını överek genç yıldızın gelecekte takımın önemli bir parçası olacağını ifade etti.

La Liga'da Leganes karşısında 3-0’lık galibiyet elde eden Real Madrid’de 19 yaşındaki Arda Güler, yalnızca dördüncü kez ilk 11’de sahaya çıktı ve etkileyici bir performans sergiledi.

Son haftalarda Arda'nın yeterince süre alamadığına dair çıkan haberler ve Arsenal’in genç oyuncuya ilgisi, dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak Ancelotti, Arda'yı kaybetmek istemediğini açıkça ifade etti. Basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, "Arda, üçüncü bölgede yaratıcı katkılarıyla önemli bir oyuncu. Gol atmaya da yaklaştı, tam bir oyun sergiledi. Bu takımın geleceği için ona ihtiyacımız var" dedi.

Fark azalıyor

Ancelotti, Arda'nın oyun kurma yeteneğini överken, takımın savunma performansına da dikkat çekti.

İtalyan teknik direktör, "Savunmada çok iyiydik. Raul Asencio çok olgun bir performans sergiledi. Valverde ise sahada birden fazla pozisyonda etkili olabilen bir oyuncu. Ancak onun için en doğru pozisyonu bulmak teknik ekibin en büyük sorunu," dedi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, lider Barcelona ile puan farkını dörtte tuttu. Ancelotti’nin ekibi, bir maçı eksik olarak önümüzdeki hafta sonu Bernabeu’da Getafe’yi ağırlayacak.