Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e: Ben delirmedim!

Dünyaca ünlü teknik direktörün, Arda Güler ile olan diyaloğunda kullandığı kelimeler gündeme oturdu.

La Liga’da zirvede yer alan Real Madrid, Rayo Vallecano deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılırken, milli futbolcumuz Arda Güler oyuna 87. Dakikada dahil oldu. Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, oyuna girmeden önce Arda’ya sahada yapması gerekenleri anlatırken, deneyimli çalıştırıcının kullandığı kelimeler dikkat çekti.

Milan'a kiralanabilir

Arda’ya verdiği taktikleri efsane oyuncu Luka Modric üzerinden anlatan ve genç oyuncuyu Hırvat ismin yerine sahaya süren Ancelotti, “Ben delirmedim! Luka Modric'in yaptığı gibi topun ileri taşınmasına yardımcı olacaksın. Merkezde yer alacaksın. Senin görevin bu" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’de genellikle sağ kanatta oynayan Arda’nın İspanyol ekibinde oyunun merkezine çekilmesi dikkat çekti.

Öte yandan İspanyol basını Arda’nın yeni sezonda kiralık olarak farklı bir takımda forma giyebileceğini öne sürdü. Sport’ta yer alan haberde Arda ile Fenerbahçe’de oynadığı dönemde de ilgilenen İtalyan devi Milan’ın Arda’yı yeni sezon öncesinde kiralık olarak kadroya katmak istediği belirtilirken, Brahim Diaz’ın burada geçirdiği iki yılın ardından Real Madrid’e geçmesine vurgu yapıldı.