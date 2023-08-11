İtalyan hoca Carlo Ancelotti, Real Madrid'in orta sahası Arda Güler'in sakatlığıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, sahalara dönmeyi dört gözle bekliyor.

Takımın antrenmanında sakatlık yaşadıktan sonra ABD kampından ayrılıp tedavisi için Madrid'e dönen genç yıldızın ameliyat olacağı daha önce bildirilmişti.

Şimdi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda'nın tedavi süreciyle ilgili bir açıklama yaptı ve yıldız oyuncunun dönüşünün yakın olduğunu vurguladı.

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Ne söylendi?

Athletic Bilbao ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında İtalyan hocaya Arda'nın durumu soruldu. Ancelotti, soruya şu sözlerle yanıt verdi:

"Arda Güler ameliyat olursa daha erken dönecek. Küçük bir problemi var. Çok yakında iyileşecek."

Arda Güler ve Real Madrid'i ne bekliyor?

Yıldız futbolcu, ameliyat olduktan sonra iyileşme sürecini hızlandırmak için çabalayacak.

Bu arada Real Madrid, La Liga'da 2023-24 sezonunun ilk maçında cumartesi günü deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.