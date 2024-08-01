Carlo Ancelotti, Real Madrid'in 2024/25 sezonunu öncesinde Chicago'da AC Milan'a 1-0 mağlup olduğu sezon öncesi hazırlık maçı sonrasında takımının son durumunu değerlendirdi.
Managing Madrid'den Kiyan Sobhani'nin sorusu üzerine Arda Güler'in performansını öven ve bu sezonki olası rolünü özetleyen Ancelotti, "Çok iyi geldi, tatil boyunca çok çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Bu sezon onun için önemli olacak, daha fazla ön plana çıkacak. Arda'nın en iyi pozisyonu çizgilerin arası, 10 numara olabilir, sağ kanat olabilir... O sol ayağıyla solda oynamamalı. Eğer şut atma şansı varsa, bunu yapmalı. Gelecekte üç orta saha oyuncusundan biri olabilir" dedi.
Ancelotti ne söyledi?
"Rekabet ettik, savaştık, iyi şeyler yaptık. Çok sayıda genç oyuncunun yer aldığı ilk maçta önemli olan mücadele etmekti. İyi anlarımız da oldu, geliştirmemiz gereken anlarımız da. Bu oldukça normal.
Değerlendirme olumlu, genç oyuncular için bu maçı oynamak bir rüya. Tecrübeli oyuncularla daha iyi idare ettik ama artık 45 dakikadan fazla oynamamaları gerekiyor. Şimdi başka bir maça hazırlanmamız gerekiyor. İki maçımız daha var. Brezilyalılar geri döndü, bakalım Clásico'da bir şeyler yapabilecekler mi? Bu maçlar bunun için var.
Ayın 15'inde gelenler zaten iyi durumdalar. Ayın 7'sine kadar amacımız mümkün olan en iyi fiziksel kondisyona sahip oyuncuları sahaya sürmek. Taktiksel çalışmaları sadece genç oyuncular için yapmıyoruz. Hepsi geri döndüğünde taktik üzerinde de çalışacağız. Yeni oyuncuları adapte etmeliyiz ama Endrick ya da Mbappé'yi beş gün içinde adapte etmeyi düşünemeyiz.
Endrick hakkında bir sonuca varmak zor. Gördüğüm kadarıyla onda özel bir şeyler var, çok az alanda en yüksek hıza ulaşabiliyor, markajcısından kaçma konusunda çok yetenekli, bunlar onun sahip olduğu nitelikler. Bu anlamda o bir yetenek. Bu özelliklere sahip bir oyuncu görmek nadirdir.
Sürekli yüksek baskı yapmak çok büyük bir risk, sert baskı yapmamız gereken zamanda baskı yapmalıyız ve bunu yapabiliriz. Arka tarafta oldukça hızlı ve güçlüyüz. Bazen rakip yarı sahada bire bir pres yapmak için çalışmamız gerekiyor. 4-4-2 oynadık çünkü orta saha oyuncumuz kalmamıştı, yoksa 4-3-3 oynayabilirdik; Álvaro'nun bileği burkulmuştu, ciddi olduğunu sanmıyorum. Her iki sistemle de oynayabiliriz, 4-3-3 ile daha sağlamsınız, 4-4-2 ile daha önde karşılayabilirsiniz"