Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, Milan'a 1-0 yenilirken Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Carlo Ancelotti, Real Madrid'in 2024/25 sezonunu öncesinde Chicago'da AC Milan'a 1-0 mağlup olduğu sezon öncesi hazırlık maçı sonrasında takımının son durumunu değerlendirdi.

Managing Madrid'den Kiyan Sobhani'nin sorusu üzerine Arda Güler'in performansını öven ve bu sezonki olası rolünü özetleyen Ancelotti, "Çok iyi geldi, tatil boyunca çok çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Bu sezon onun için önemli olacak, daha fazla ön plana çıkacak. Arda'nın en iyi pozisyonu çizgilerin arası, 10 numara olabilir, sağ kanat olabilir... O sol ayağıyla solda oynamamalı. Eğer şut atma şansı varsa, bunu yapmalı. Gelecekte üç orta saha oyuncusundan biri olabilir" dedi.