Carlo Ancelotti: Arda Güler'e 15 gün lazım

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü henüz İspanyol ekibinin formasını giymeyen genç yıldızın zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Real Madrid'in teknik direktör Carlo Ancelotti, milli oyuncu Arda Güler'in durumunun iyiye gittiğini ve 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacağını düşündüğünü belirtti.

İtalyan teknik adam, eflatun-beyazlı takımın La Liga'nın 10. haftasında Sevilla ile deplasmanda yapacağı maçtan önce düzenlenen basın toplantısında Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ancelotti ne söyledi?

Ancelotti, 18 yaşındaki futbolcunun uzun süreli sakatlığını atlatmasının ardından çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, "Arda'nın durumu oldukça iyiye gidiyor. Biraz kondisyon eksikliği var. Bana göre 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacak. Arda, her bölgede oynayabilen bir hücum oyuncusu. Oyun kurucu özelliğine sahip ama kanatlarda ya da diğer bölgelerde de oynayabilir. Herkes Arda için çok zaman harcıyor çünkü o çok genç. Real Madrid'de başarılı olmak için çok zamanı var. Arda hazır olmaya ve iyi işler yapmaya çok yakın" ifadelerini kullandı.

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Real Madrid'in ABD'deki yaz kampında sakatlanan Arda Real Madrid için henüz hiçbir karşılaşmada forma giymemişti.