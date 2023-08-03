Yaz transfer döneminin en ses getiren transferlerinden birine imza atan ve Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, İspanyol takımındaki teknik direktörü Carlo Ancelotti’den büyük bir övgü aldı. Real Madrid’de çıktığı antrenmanlarla beklentileri yükselten Arda, sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında forma giyemese bile İtalyan teknik direktörü etkilemeyi başardı.

“Buffon ile tanıştığımda henüz 17 yaşındaydı ve kalitesinden ötürü onun bir uzaylı olabileceğini düşünmüştüm.

Arda da bende benzer düşünceler uyandırıyor. O dünya dışı bir varlık gibi. Tıbbi açıdan konuşmak oldukça karmaşık. Menisküs sakatlığı ciddi değil küçük bir problem.

Ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz ancak kötü olan bir ay sahalardan uzak kalacak olması”