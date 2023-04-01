Real Madrid’in dünyaca ünlü çalıştırıcısı, İspanyol ekibi istediği sürece görevine devam edeceğini söyledi.

İsmi Brezilya Milli Takımı ile anılan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Brezilyalı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdiğini doğruladı. Real Madrid ile olan sözleşmesine sadık kalmak istediğini aktaran İtalyan teknik direktör, “Onlara Real Madrid ile devam eden bir sözleşmem olduğunu ve buna saygı göstermek istediğimi söyledim” ifadelerini kullandı.

Ancelotti ne söyledi?

Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörü olma ihtimalinin kendisini heyecanlandırdığını belirten deneyimli çalıştırıcı, “Bu gerçekten heyecan verici bir ihtimal. Herkes her istediğini söyleyebilir ama gerçek şu ki Real Madrid ile bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye saygı duymaya devam edeceğim. Odaklandığım tek şey bu kulüp için her gün daha iyisini yapmak. Real Madrid burada olmamı istediği sürece burada devam edeceğim. Yine de geleceğin ne getireceğini hiç kimse bilemez” dedi.

Real Madrid ile olan kontratı Haziran 2024’te sona erecek olan Ancelotti İspanyol ekibini kariyeri boyunca iki farklı dönemde çalıştırmıştı. Real Madrid ile her iki döneminde de Şampiyonlar Ligi’ni kazanma başarısı gösteren Ancelotti, geçtiğimiz sezon La Liga’da da mutlu sona ulaşmış ve ismini Real Madrid efsaneleri arasına yazdırmayı başarmıştı.