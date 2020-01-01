Capello'dan çılgın öneri! Ver Dybala'yı, al Kane'i

İtalyan teknik adam, eski takımı Juventus'un Pogba yerine Harry Kane'in transferi için uğraşması gerektiğini savundu.

İtalyan teknik adam Fabio Capello, eski takımı için ideal transfer hamlesinin 'dan Harry Kane'i takas yoluyla transfer etmek olduğunu düşünüyor.

La Gazzetta Dello Sport'a açıklamalarda bulunan deneyimli teknik direktör, takımdan ayrılacağı konuşulan Paulo Dybala'nın Kane transferinde takasta kullanılabileceğini söyledi. Juventus'un Paul Pogba'nın peşinde koşmasını anlamsız bulduğunu belirten Capello, "Dybala'nın oyun stili bana Savicevic'i hatırlatıyor. Güçlü ve çok iyi bir bitirici. Ama onu takasta kullanacak olsaydım Pogba'ya karşılık vermezdim. Onun yerine Tottenham'dan Harry Kane'i almaya uğraşırdım" ifadelerini kullandı.

Bu sezon yalnızca 10 maça çıkan ve formunu bulmakta zorlanan Dybala'nın başarısız form durumunu geçirdiği koronavirüs rahatsızlığına bağlayan Capello, "Dybala gelişimini tamamlayamamış gibi görünüyor. Ancak formunu yüzde yüze çıkarırsa başarılı olacaktır. Hatta Morata ve Ronaldo ile üçlü forvet olarak oynayabilir" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Arjantinli genç yıldızın, Juventus'la 2022 yılında bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı ve takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor.