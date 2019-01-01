Capello: Ronaldo üç yıldır kimseye çalım atamadı

Juventus son iki maçını Ronaldo oyundan çıktıktan sonra kazandı. Portekizli yıldıza yönelik eleştirilerde artış var.

'un süper yıldızı alışık olmadığı sularda.

34 yaşındaki futbolcu Şampiyonlar Ligi'ndeki maçından sonra karşısında da oyundan alındı ve Juventus, iki maçı da Ronaldo çıktıktan sonra attığı gollerle kazandı.

Bu duruma vurgu yaparak Ronaldo'ya eleştiri getiren çarpıcı bir isim var: Fabio Capello.

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İtalyan futbolunun efsanelerinden Capello, Juve'nin Milan'ı Ronaldo'nun yerine oyuna giren Paulo Dybala'nın attığı golle 1-0 devirdiği maçın ardından Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte "Gerçek şu ki Ronaldo son üç sezondur kimseye çalım atabilmiş değil. Diğer zamanlarda gösterdiği hıza ve dinamizme artık sahip görünmüyor. Fiziken kendisini daha iyi konuma getirmeli." sözlerini kullandı.

Ronaldo'nun oyundan çıkarken Maurizio Sarri'ye tepki göstermesine de değinen Capello, "Sarri'ye bravo, onu oyundan alma cesaretini gösterdi. Oyundan çıkarkenki tepkisini hiç sevmedim. Sahadan çıkarken de bir şampiyon gibi davranmalı." şeklinde konuştu.

Sarri maçın ardından yaptığı açıklamada Ronaldo'nun sakat sakat oynadığını ve bu nedenle kendisini oyundan aldığını söyledi.