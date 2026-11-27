2006 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Fabio Cannavaro, Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'in, İngiliz kulübüyle sözleşmesinin sona ermesi yaklaşırken İtalya liginde oynama isteğini açıkladı.

Reklam

Van Dijk geçen sezon bir yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı, ancak bu, önümüzdeki ocak ayı itibarıyla sözleşmesinin bitmesine yalnızca altı ay kalacağı anlamına geliyor . Bu durum, ona İngiltere dışındaki kulüplerle ön sözleşme görüşmeleri yapma imkânı tanıyacak.

Bu gelişmeler, Hollandalı savunmacının adının Milan'a transferle anıldığı ve Liverpool'daki serüveninin sona yaklaşıyor olabileceğine dair ihtimallerin konuşulduğu bir dönemde yaşanıyor.

Cannavaro, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Onu Dünya Kupası'nda gördüm ve bana İtalya'da bir deneyim yaşamak istediğini söyledi. Orada oynama fikrine çok hayran ve Van Dijk'i Milan forması içinde görmek harika olur."

Futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri olarak kabul edilen Cannavaro, Van Dijk'in potansiyeline büyük hayranlık duyduğunu belirterek oyuncunun fiziksel yeteneklerini ve olağanüstü hızını övdü.

Reklam Reklam

Eski İtalyan savunmacı, Hollandalı meslektaşı hakkında şöyle konuştu: "Son yıllarda büyük bir fiziksel gücü inanılmaz bir hızla birleştirmeyi başardı."

Related Topics

Cannavaro, İtalyan yıldız Paolo Maldini'nin geçmişte yaşadığı bir anıyı örnek göstererek ekledi: "Bir keresinde bir antrenör Maldini'ye 'Dönüşlerde pek iyi değilsin' demiş, o da 'Efendim, topa ulaştığım sürece sorun yok' diye karşılık vermiş."

Cannavaro sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim için de durum aynıydı. Çok hızlı olduğunuzda teknik bir hata yapmayı göze alabilirsiniz, ama sorun bu hızı kaybettiğinizde başlar."

Reklam

35 yaşındaki Van Dijk ise Liverpool'daki serüveninin sona yaklaşıyor olabileceğinin farkında, ancak futbolu bırakmaya yakın olduğunu düşünmüyor ve daha birkaç yıl oynamaya devam edebilecek durumda olduğunu vurguluyor.

Liverpool kaptanı, son milli ara sırasında şunları söyledi: "Benim için en önemli şey kendimi iyi hissetmem ve kendime iyi bakmam. Önümde sahalarda daha uzun yıllar olduğuna inanıyorum."

Reklam

Van Dijk şöyle devam etti: "Bu sezonun sonunda ne olacağını göreceğiz. Şu an için biri gelecek sezon ne yapacağımı bildiğini söylüyorsa ya da bu konuda bilgi yayıyorsa, bu doğru değil. Çünkü şu ana kadar ben de ne olacağını bilmiyorum."

Hollandalı oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuda sakinim, çünkü beni tanıyanlar yalnızca kontrol edebildiğim şeylere odaklandığımı bilir. Bu da şu anda Manchester United maçı anlamına geliyor (Liverpool bu maçı 4-0 kazandı). Ardından Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacağız, sonra da yeni yılın başında ne olacağını göreceğiz."

Reklam

Hollandalı savunmacı, Liverpool'daki anılarını da şu sözlerle hatırladı: "İnanılmaz bir yolculuk oldu ve önümüzdeki yaz kulüpte yaklaşık 10 yılı tamamlayacağım. Hayatımın büyük bir parçası oldu ve o yıllarda yaşanan her şey için sonsuza dek minnettar kalacağım."

Van Dijk, sözleşmesinin uzatılması ya da ayrılık ihtimaline ilişkin sözlerini şöyle tamamladı: "Sözleşme uzatılırsa o zaman ne olacağını görürüz. Uzatılmazsa yazın veda edeceğim."

Reklam

Liverpool'dan ayrılması halinde bu, Ocak 2018'de takıma katılan ve son yıllarda kulübün en önemli efsanelerinden biri haline gelen Van Dijk ve ailesi için son derece duygusal bir an olacak.

Oyuncu, ayrılık ihtimali hakkında şunları söyledi: "Evet, muhtemelen benim ve ailem için daha duygusal olacak, çünkü olağanüstü bir dönem yaşadık."

Reklam

Van Dijk şöyle ekledi: "Ama uzak gelecek hakkında pek düşünmüyorum ve bunun başarımın nedenlerinden biri olduğuna inanıyorum. Bu yaklaşımı şimdi değiştirmeyeceğim. Ne olacaksa olacak, göreceğiz."

Öte yandan İspanyol teknik direktör Andoni Iraola, Van Dijk'in en büyük hayranlarından biri olarak öne çıkıyor. Iraola, Hollandalı oyuncuyu şu ana kadar Premier Lig'deki tüm maçlarda sahaya sürdü.

Reklam

Takım kaptanı ligde her dakika sahada kaldı ve yalnızca bir maçta forma giymedi. O maç da İngiltere Lig Kupası'ndaki Tottenham Hotspur karşılaşmasıydı.