CANLI YAYIN: Beşiktaş'ta seçim günü: Yeni başkan kim olacak? 🗳️

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin istifası sonrası yapılan olağanüstü genel kurulda yeni başkan belli oluyor.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı.

Siyah-beyazlı kulübün 35. başkanının seçileceği kongre, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

Genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Yeni başkan 1,5 yıl görev yapacak

Eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı'nın başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

Siyah-beyazlı kulübü gelecek 1,5 yılda yönetecek yönetim kurulunu belirlemek için 21 sandıkta oy kullanılmaya başladı. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurulda 21 bin 219 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Beşiktaş'ın kongresinde Hasan Arat ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.