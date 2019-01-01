Canlı iddaa ne zaman başlıyor? Yeni iddaa ne zaman geliyor?

Avrupa’da tüm büyük futbol ligleri bu haftasonu itibariyle başlıyor. Türkiye de yeni bahis sistemine 28 Ağustos’ta başlayacak.

Canlı iddaa oynamak çok kolay

Yeni bahis sistemi ile kullanıcılar hem maç önü hem de maç sırasında bahis yapabilecekler. Türk bahisseverler Nesine aracılığı ile ayda 500’den fazla maça canlı iddaa oynayabilecekler.

Süper Lig’de canlı iddaa olacak mı?

Yeni sistem ile kullanıcılar Süper Lig’i ve TFF 1. Lig’e canlı iddaa oynayabilecekler. Bu ligler dışında İngiltere Premier League, İspanya , , İtalya ve League 1 maçlarında canlı iddaa yapabilecekler.

Sadece futbol da değil

Canlı iddaa futbol dışındaki sporlarda da aktif olacak. Basketbol canlı iddaa'nın oynanacağı bir başka spor olacak. NBA ve Euroleague gibi büyük organizasyonlardaki maçlara canlı iddaa oynanabilecek. Bir süre sonra tenis, voleybol, snooker gibi diğer sporlar da canlı iddaa kapsamına alınacak.

Oranlar artacak

Yeni bahis ihalesinin bahisseverlere bir katkısı da oranlar üzerinden olacak. Eski sistemde düşük olan oranlar yeni sistemde giderek artacak.

Canlı maçları nasıl izleyecekler?

Canlı maçlara bahis oynamak için izlemek isteyen kullanıcılar Nesine.com üzerinden hem maçları seyredip aynı anda da bahis oynayabilecekler.

Ağustos sonu başlıyor

Bütün bu yenilikler 28 Ağustos’ta başlıyor. Bahisseverler 28 Ağustos itibariyle hem yeni oranlara hem de canlı iddaaya kavuşmuş olacak. Artık Türk bahisçiler Nesine üzerinden canlı iddaa yapabilecekler.

Yeni oyunlar da olacak

Yeni bahis sistemi ile kullanıcılar daha önce oynayamadıkları pek çok yeni markete de Nesine ile ulaşabilecekler. Hem maç önü hem maç içinde canlı olarak köşe vuruşu, maçın kalan süresini kim kazanır ya da sıradaki golü kim atar gibi pek çok yeni oyun Türk bahisseverlerinin kullanımına sunulmuş olacak. Artık Nesine üzerinden pek çok farklı oyuna bahis yapılabilecek.