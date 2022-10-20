CanlıCANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Memphis Depay transferi için Barcelona'nın kapısını çalacak

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Memphis-Depay(C)Getty Images
0 yeni gönderi
TransfersSüper LigPremier LigLigue 1BundesligaSerie ALa LigaLive Blog
  • -

    Fenerbahçe, Balotelli'yi istedi mi?

    Mario Balotelli Adana Demirspor 2021/22AA

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ali Koç'un kendisini arayıp Mario Balotelli'yi istemesi hakkında çıkan haberler ile ilgili Skorer'e şunları söyledi:

    "İstemedi, yanlış anlaşılma olmasın. Ben daha önce onu açıkladım. Göztepe maçında 5 tane gol atmıştı. Tam otele girdim o arada Ali Başkan aradı. 'Başkanım Balotelli hakkında ne düşünüyorsun?' dedi. Ben tabii hemen mesajı aldım, cevabı verdim: 'Başkanım size yaramaz.' 'Niye' dedi. Ben de 'Onu transfer etmen için beni de alman lazım' dedim. Gülüştük, kapadık yani."

    "Yönetemezsin. Bir sportif direktör Gökhan Göktürk yok. Bir Murat Sancak hiç yok. Yönetebilmek önemli. Biz gideceği restorana kadar ilgileniyorduk. Önceden tedbirler alıyorduk, güvenlik ekibiyle gönderiyorduk. Allah korusun Balotelli'nin başına dışarda bir şey gelse dünya kamuoyuna gündem olur. Kimse bunu düşünmüyor mesela. Şimdi Balotelli, Adana'ya geldiği zaman BBC'de yirmi beş saniye konuşuldu mu? Dünya televizyonunda konuşuldu. Allah korusun başına bir şey gelseydi ne olurdu? Bunları da hesap etmemiz zorundayız."

  • -

    Rıdvan Yılmaz, Rangers'ta kalacak

    Rıdvan Yılmaz

    Rangers'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Rıdvan Yılmaz hakkında çıkan transfer iddialarına açıklık getirdi:

    "Rıdvan Yılmaz'ın gelişiminden memnunum. Yaz başındaki Rıdvan ile şu anki Rıdvan arasında bir fark görebiliyorum. Çok daha iyi bir yerde ve bu yüzden ona tekrar birkaç dakika verdik, çünkü o iyi gidiyor."

    "Bu yüzden gelişimine devam edeceğiz ve şu anda A takımda oynamaya çok daha yakın. Taktikleri ve belirli anlarda nerede olması gerektiğini anladığından emin olmalıyız. Rıdvan geldiğinde iyi İngilizce konuşmuyordu. Takım arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için bunu geliştiriyor. Bunlar onun oynamasına izin vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken şeyler"

  • -

    Galatasaray, Osame Sahraoui için hamle yapacak

    Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Osame Sahraoui için geçtiğimiz hafta sonu Valerenga ile Bodo Glimpt maçını izletti. 10 numaralı formayı giyen genç yıldız karşılaşmaya 11'de başladı ancak maçın ikinci yarısında teknik direktör Dag-Eilev Fagermo tarafından oyundan alındı. Valerenga sezon başında Galatasaray'ın Osame Sahraoui için yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi kabul etmemişti. 21 yaşındaki genç kanat oyuncusunun sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona erecek. Sarı-Kırmızılı takımın devre arası ya da sezon sonunda 1.70 boyundaki kanat oyuncusu için yeni bir hamle yapması bekleniyor.

  • -

    Inter, Crespo'yu takip ediyor

    Miguel CrespoAA

    Fotomaç'ın Takvim'e dayandırdığı habere göre; Inter, Miguel Crespo'yu yakından takibe aldı. İtalyan devi, yaklaşık 1.5 aydır gözlemlediği oyuncuyu, Başakşehir maçında da izleyecek.

  • -

    Galatasaray, Memphis Depay transferi için Barcelona'nın kapısını çalacak

    Memphis-Depay(C)Getty Images

    Skorer'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, Yazın Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, kış transfer döneminde Memphis Depay'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. Barcelona ile sözleşmesi devam eden ancak forma şansını bulamayan Depay ile ilgili kararı, Xavi, Dünya Kupası'nın ardından verecek.