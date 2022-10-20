Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ali Koç'un kendisini arayıp Mario Balotelli'yi istemesi hakkında çıkan haberler ile ilgili Skorer'e şunları söyledi:

"İstemedi, yanlış anlaşılma olmasın. Ben daha önce onu açıkladım. Göztepe maçında 5 tane gol atmıştı. Tam otele girdim o arada Ali Başkan aradı. 'Başkanım Balotelli hakkında ne düşünüyorsun?' dedi. Ben tabii hemen mesajı aldım, cevabı verdim: 'Başkanım size yaramaz.' 'Niye' dedi. Ben de 'Onu transfer etmen için beni de alman lazım' dedim. Gülüştük, kapadık yani."

"Yönetemezsin. Bir sportif direktör Gökhan Göktürk yok. Bir Murat Sancak hiç yok. Yönetebilmek önemli. Biz gideceği restorana kadar ilgileniyorduk. Önceden tedbirler alıyorduk, güvenlik ekibiyle gönderiyorduk. Allah korusun Balotelli'nin başına dışarda bir şey gelse dünya kamuoyuna gündem olur. Kimse bunu düşünmüyor mesela. Şimdi Balotelli, Adana'ya geldiği zaman BBC'de yirmi beş saniye konuşuldu mu? Dünya televizyonunda konuşuldu. Allah korusun başına bir şey gelseydi ne olurdu? Bunları da hesap etmemiz zorundayız."