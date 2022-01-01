CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'in talipleri artıyor

Thierry Henry, Bordeaux'nun hocası olabilir
RMC Sport'a göre Thierry Henry, Bordeaux sayesinde teknik direktörlüğe geri dönebilir.
Eski Arsenal ve Fransa yıldızı, Vladimir Petkovic ile yolların ayrılması halinde kulübün bir sonraki hocası olacak.
Chelsea'nin gözü Gavi'de
El Nacional, Chelsea'nin Barcelona harikası Gavi'yi kadrosuna katmak istediğini bildirdi.
17 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesinde serbest kalma maddesi 50 milyon euro. Barça, söz konusu maddeyi yeniden berlirlemek için genç futbolcu ile görüşmelere başladı.
Avrupa'nın devleri, Mostafa Mohamed'in peşinde
Mostafa Mohamed'e Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.
Fransız basınından RMC Sports'un haberine göre yıldız futbolcuya dört dört kulüp talip. Ligue 1 devi Lyon, Mısırlı yıldızı gözün kestirmiş durumda, ancak Lyon, transferde tek başına değil.
Sevilla, Herta Berlin ve Lille de Mohamd ile uzun süredir ilgileniyor.