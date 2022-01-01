CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'in talipleri artıyor

Mostafa Mohamed'e Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Fransız basınından RMC Sports'un haberine göre yıldız futbolcuya dört dört kulüp talip. Ligue 1 devi Lyon, Mısırlı yıldızı gözün kestirmiş durumda, ancak Lyon, transferde tek başına değil.

Sevilla, Herta Berlin ve Lille de Mohamd ile uzun süredir ilgileniyor.