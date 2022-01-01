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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'in talipleri artıyor

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Mostafa Mohamed, Galatasaray
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Thierry Henry, Bordeaux'nun hocası olabilir

2022-01-20T07:04:03.637Z

RMC Sport'a göre Thierry Henry, Bordeaux sayesinde teknik direktörlüğe geri dönebilir.

Eski Arsenal ve Fransa yıldızı, Vladimir Petkovic ile yolların ayrılması halinde kulübün bir sonraki hocası olacak.

Thierry Henry Amazon Ligue 1
Getty Images

Chelsea'nin gözü Gavi'de

2022-01-20T06:59:44.154Z

El Nacional, Chelsea'nin Barcelona harikası Gavi'yi kadrosuna katmak istediğini bildirdi.

17 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesinde serbest kalma maddesi 50 milyon euro. Barça, söz konusu maddeyi yeniden berlirlemek için genç futbolcu ile görüşmelere başladı.

Gavi, Barcelona 2021-22
Getty

Avrupa'nın devleri, Mostafa Mohamed'in peşinde

2022-01-20T06:47:56.902Z

Mostafa Mohamed'e Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Fransız basınından RMC Sports'un haberine göre yıldız futbolcuya dört dört kulüp talip. Ligue 1 devi Lyon, Mısırlı yıldızı gözün kestirmiş durumda, ancak Lyon, transferde tek başına değil.

Sevilla, Herta Berlin ve Lille de Mohamd ile uzun süredir ilgileniyor.

mostafa mohamed 2021 - galatasaray
getty