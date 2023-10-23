Cancelo’dan Marco Guiu’ya ilginç talep

Barcelona’ya Athletic Bilbao karşısında galibiyeti getiren Marco Guiu oldukça sürpriz bir istekle karşı karşıya kaldı.

Barcelona’nın La Liga’da oynadığı Athletic Bilbao deplasmanında ilk kez Katalan ekibinin formasını giyen ve oyuna girdikten 23 saniye sonra takımını öne geçiren Marc Guiu takım arkadaşları tarafından büyük bir ilgi gördü. Barcelona’nın Portekizli sağ beki Joao Cancelo ise henüz 17 yaşında olan genç futbolcudan oldukça ilginç bir istekte bulunmayı ihmal etmedi.

McDonald’s talebi

Topla sadece ikinci temasında gol vuruşu yapan Guiu’nun önümüzdeki yıllarda İspanyol futbolunun en önemli isimlerinden olması beklenirken, Lionel Messi, Andres Iniesta, Gavi ve Lamine Yamal gibi bir altyapı ürünü olması da dikkat çekti. Maçın ardından genç takım arkadaşının performansını öven Cancelo ise sürpriz bir talepte bulundu.

Guiu’nun kendilerine bir akşam yemeği ısmarlaması gerektiğini belirten Cancelo, oyuncunun yaşına da gönderme yaptı ve bu akşam yemeğinin McDonald’s'ta gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Barcelona’daki sakatlık problemleri sonrasında bir anda kadroda şans bulan Guiu, teknik direktör Xavi için önümüzdeki haftalarda opsiyonlardan biri olacağını ortaya koydu.