2005 jenerasyonunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olarak gösterilen genç yıldız, gollerine devam ediyor.

Nürnberg altyapısından yetişen ve bu sezon Bundesliga 2’de attığı gollerle adından sıklıkla söz ettiren 18 yaşındaki genç yıldız Can Uzun, Hertha Berlin deplasmanında attığı iki golle ligdeki gol sayısını 15’e yükseltti. Bu sezon 15’i ligde, üçü ise kupada olmak üzere toplam 18 gol atan Can, ligde orta sıralarda yer alan Nürnberg’in son yıllarda yetiştirdiği en önemli yetenek olarak öne çıktı.

8 ve 10 numaranın yanı sıra santrfor pozisyonunda da görev yapabilen Can, gol krallığı konusunda da iddiasını sürdürdü. Christos Tzolis ile Haris Tabakovic’in 17’şer golle zirvede yer aldığı sıralamada 15 golle dördüncü sırada bulunan Can, sezonun son düdüğüne kadar gol krallığı yarışının içerisinde olacağının sinyallerini verdi.

"Kalbimin sesini dinledim"

Mart ayının ilk günlerinde Almanya Milli Takımı’ndan da teklif almasına rağmen milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Can yaptığı açıklamada, “Kalbimin sesini dinledim” ifadelerini kullanmıştı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren genç golcünün yaz aylarında Almanya’da düzenlenecek EURO 2024’te Türkiye kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.