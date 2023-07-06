4 numaralı formayı giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de olmanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

Leicester City'nin İngiltere Premier Lig'de küme düşmesinin ardından Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, La Liga kulübü tarafından basına tanıtıldı.

Atleti ile dört yıllık sözleşme imzalayan A Millî Takım stoperi, Metropolitano Stadı'nda düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

4 numaralı formayı giren Söyüncü, basın karşısına çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ne söylendi?

Atletico Madrid'e geldiği için mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli stoper, "Burada olmak bana kendimi daha da önemli hissettiriyor. Bu kulübün bir parçası olmak benim için çok önemli" diye konuştu.

Söyüncü, geçmişte yaşadığı sakatlık sorunlarının hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi:

"Evet bir sakatlığım oldu ama çok hızlı bir şekilde toparladım. Şu anda hiçbir sorun yok. Kendimi tamamen hazır hissediyorum."

Millî futbolcu, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin çok talepkâr bir hoca olduğunun hatırlatılması üzerine, "Simeone'nin futbol dünyasında efsane bir isim olduğunu biliyorum. Çok çalışıp en iyisini vermeye çalışacağını" yorumunu yaptı.

Çağlar Söyüncü, Arda Turan hakkında ne söyledi?

Geçmişte Atleti formasını giyen Arda Turan ile buraya gelmeden önce görüştüğünü ve Arda'nın, kendisine "Çok büyük bir aileye gittiğini" vurguladığını aktaran Söyüncü, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Arda Turan buradayken Türkiye'nin dörtte üçü Atletico Madridliydi. Ben o zaman daha küçüktüm. Benim için Arda Turan ile aynı takımda oynamak bir şans.

"Arda bana Atletico'nun çok büyük bir aile olduğunu söyledi ve ben de geldiğimden beri bu hissi taşıyorum."

Çağlar Söyüncü; Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun ardından Atletico Madrid formasını giyen üçüncü Türk futbolcu oldu.