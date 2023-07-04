Deneyimli oyuncu yeni takımıyla dört senelik sözleşme imzalayacak.

Leicester City ile olan kontratının sona ermesinin ardından İngiliz ekibine veda eden milli futbolcu Çağlar Söyüncü yeni takımı Atletico Madrid’e imza atmak için Madrid’e gitti. Bonservisi elinde olan Çağlar, Avrupa’nın en önemli takımlarından birinin formasını giyeceği için mutlu olduğunu ve Atletico Madrid’in hedeflerine ulaşabilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Çağlar ne söyiedi?

Kısa bir açıklama yapan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Öncelikle bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Büyük bir takımda oynayacağım için kendimi şanslı hissediyorum." dedi. Atletico Madrid'de ve La Liga'da oynamanın zor olduğunun bilinciyle buraya geldiğini ama zorluklarla mücadele eden bir kişiliği olduğunu söyleyen Çağlar Söyüncü, "İnşallah iyi bir sezon geçirip hedeflerimize ulaşırız" açıklamasında bulundu.

Çağlar Söyüncü, Arda Turan (2011-2015) ve Emre Belözoğlu'ndan (2012-2013 arasında 6 ay) sonra Atletico Madrid'de forma giyen 3. Türk futbolcu olacak. Madrid'de Çarşamba günü sağlık kontrolünden geçecek olan Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile 4 sezonluk bir sözleşmeye imza atması ve 6 Temmuz Perşembe günü de basına tanıtılması öngörülüyor.