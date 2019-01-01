Çağlar Söyüncü, İngiltere'de en iyiler arasında!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü başarılı performansıyla İngiltere'de dikkat çekmeye devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı ve ’nin başarılı futbolcusu Çağlar Söyüncü performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Guardian, Premier Lig'de şimdiye kadarki en iyi 11'i listeledi. Premier Lig'de ilk 12 haftalık süreci değerlendiren gazete, en iyilerden oluşan 11'de Çağlar Söyüncü'ye de yer verdi.

Stoper tandemini Virgil van Dijk ve Çağlar Söyüncü ile kuran The Guardian, milli futbolcunun, Harry Maguire'nin yokluğunu aratmamasından ve takıma kolayca uyum sağlamasından bahsetti.

İşte The Guardian'a göre Premier Lig'in 12 haftalık süreçte en iyi ilk 11'i:

Kaleci: Kasper Schmeichel (Leicester City)

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Savunma: Alexander Arnold ( ), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Andrew Robertson (Liverpool)

Orta saha: John Lundstram (Sheffield United), Jorginho ( ), James Maddison (Leicester City), Raheem Sterling ( )

Forvet: Jamie Vardy (Leicester City), Sadio Mane (Liverpool)