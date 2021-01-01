Çağdaş Atan: Kendimi zor tutuyorum

Genç hoca, Beşiktaş maçı sonrası yaşananlar için oldukça kırgın ve öfkeli.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, suskunluğunu bozdu.

Atan, Beşiktaş'a 3-0 kaybedilen maçın ardından sosyal medyada yazılanlara incindiğini ve takımın bu yaşananlar karşısında yıprandığını dile getirdi.

Ne söylendi?

Alanyaspor'un Denizlispor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından TRT Spor'a konuşan Çağdaş Atan, şunları söyledi:

"Bu galibiyeti öncelikle aileme armağan ediyorum. Çünkü Beşiktaş maçından sonra söylenenler, ortaya atılan iddialar o kadar çirkin ve o kadar karalayıcıydı ki bizim canımızı çok yaktı. Böyle şeyler duyduğumuz için gerçekten çok üzgünüz.

"15-16 sene profesyonel futbolculuk hayatım oldu. Hiçbir zaman hiçbir yerde adım bu şekilde anılmadı. Çok incindik, yıprandık.

"Büyük takımların başımızın üzerinde yeri var. Ama ben Çağdaş Atan olarak, kulübüm bir marka olarak bir oyunun parçası olamaz. O yüzden kimse bizim üzerimizde böyle haklar iddia etmesin.

"Marafona, İstanbul'dan otobüsle geldi. Üzüldü. Tek başına kalmak için bunu istedi.

"Duygulandım. Kendimi zor tutuyorum. İnsanlardan tek dileğim kalplerinin güzelliklerle dolu olmasıdır."

Ne olmuştu?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Söz konusu mücadelenin ardından sosyal medyada Alanyaspor'un yediği ve kaçırdığı goller üzerinden ağır ithamlarda bulunuldu.

Çağdaş Atan, söylenenlerle ilgili ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. 41 yaşındaki teknik direktör, şu sözü paylaştı:

"Franz Kafka; Kirli bir camdan bakıp herkesi ve her şeyi kirli görüyorsunuz. Bir futbol adamı olarak değil bir insan olarak temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması. Saygılarımla."

Alanyaspor ne durumda?

Akdeniz ekibi, Süper Lig'de 52 puanla beşinci sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Alanyaspor, 17 Nisan'da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Çağdaş Atan'ın takımı, bu sezon ligde topa en fazla sahip olan takımların başında geliyor ve bu oyun felsefesinden asla ödün vermiyor.