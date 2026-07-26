Foot Mercato'nun haberine göre, hücum oyuncusunun önünde sürpriz bir teklif var. Buna göre Katar ekibi Al-Rayyan SC, Sancho'ya cazip bir teklif sundu.

İngiliz oyuncu, Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle temmuz başından bu yana kulüpsüz durumda. Bu nedenle Al-Rayyan SC'nin Sancho için bonservis bedeli ödemesi gerekmeyecek. Sırp golcü Aleksandar Mitrovic'i kadrosunda barındıran takım, Katar'ın önde gelen kulüplerinden biri olsa da toplam sekiz şampiyonluğunun sonuncusu 2016'ya uzanıyor.

Sancho'nun Al-Rayyan SC'ye transfer olmaya karar vermesi halinde, BVB'ye bir kez daha dönüş ihtimali suya düşecek. Aylardır bu konuda spekülasyonlar dolaşıyor; son olarak 26 yaşındaki oyuncunun Borussia'daki üçüncü döneminin hâlâ gündemde olduğu öne sürülmüştü. Bild kısa süre önce, BVB'nin Sancho için girişimlerde bulunduğunu yazmıştı ancak driplingci oyuncunun ciddi maaş kesintilerini kabul etmesi gerekecekti. Yıllık 5 milyon euro maaşın üst sınır olduğu, bu durumda Sancho'nun son yıllarda United'dan aldığı ücretin oldukça altında kalacağı belirtilmişti.

Jadon Sancho: BVB'ye dönüş yerine Katar'a transfer mi?

Dortmund, 23 kez İngiltere Milli Takımı formasını giyen oyuncuyu 17 yaşındayken Manchester City'den kadrosuna katmıştı; Sancho uluslararası çıkışını Bundesliga'da yaptı. United, 2021'de tam 85 milyon euro bonservis ödedi ancak Londra doğumlu oyuncu Old Trafford'daki yüksek beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı. Bu nedenle Sancho, 2023/24 sezonunun ikinci yarısında bir kez daha BVB'ye döndü ve Westfalya ekibinde olumlu geçen bir altı ay yaşadı. Ancak sonrasında Borussia'nın onu bonservisiyle kadrosuna katması mali açıdan mümkün olmadı.

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Manchester'da da geleceği olmadığı için Sancho, son iki yılda yeniden kiralık olarak gönderildi. Ancak ne Chelsea'de ne de Aston Villa'da, Dortmund'daki en iyi günlerindeki eski gücüne kavuşabildi. Buna rağmen görünüşe göre önemli talipleri hâlâ var; BVB'nin yanı sıra son dönemde özellikle Atletico Madrid de potansiyel yeni adres olarak anıldı.

Ancak Katar'a transfer olması halinde Sancho, şimdilik üst düzey futboldan uzaklaşmış olacak. Dortmund'da onu bir dönem Avrupa'nın en heyecan verici hücum oyuncularından biri haline getiren olağanüstü performansları düşünüldüğünde, bunun 20'li yaşlarının ortasında sportif açıdan oldukça üzücü bir gelişme olacağı söylenebilir.