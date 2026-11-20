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Eski BVB yeteneği Paris Brunner, AS Monaco ile sözleşmesini süresinden önce uzatmaya yakın görünüyor.

RMC Sport'un haberine göre Brunner ile Fransa birinci lig ekibi, yeni sözleşmenin şartlarında şimdiden anlaşmaya vardı. Buna göre yeni sözleşme, hücum oyuncusunu iki yıl daha, 2030'a kadar Monaco'ya bağlayacak.

Habere göre, bu sezonun başlarında Monaco'da çıkış yakalayan Brunner için daha önce birçok üst düzey kulüp girişimde bulundu. 20 yaşındaki oyuncu, 2026/27 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta sekiz gol ve bir asist kaydetti. Güçlü performanslarının karşılığını, eylül sonunda Almanya U21 Milli Takımı'nda ilk kez forma giyerek de aldı. Brunner, Letonya'da alınan 4-0'lık galibiyette ilk maçında iki gol attı .

BVB, Paris Brunner'ı geri getirebilir mi?

BVB, eski gözde yeteneğinin olumlu gelişimi karşısında onu geri getirmeyi düşünüyor mu? Sportif işlerden sorumlu yönetici Lars Ricken, ekim ortasında "Elbette ilginç ama sonuçta Borussia Dortmund'un eski bir oyuncusu" diyerek konuya ilişkin net bir açıklama yapmamıştı . Haberlere göre BVB, Brunner'ı 2024'te Monaco'ya satarken "matching right" olarak adlandırılan bir hak elde etmişti . Bu hak sayesinde Dortmund, diğer kulüplerden gelebilecek tekliflerin tutarı hakkında bilgilendirilecek ve Brunner'ı transfer etmek için aynı tutarda teklif sunabilecek.

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2023'te U17 Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan Brunner, Dortmund'dan Monaco'ya ayrılmasının hemen ardından Ligue 1 kulübü tarafından Belçika'daki Cercle Brugge'e kiralanmıştı. Orada inişli çıkışlı geçen bir yılın ardından 2025'te AS Monaco'ya döndü ancak geçen sezon pek forma şansı bulamadı .

Paris Brunner, Monaco'da yeni teknik direktörle yükselişe geçti

Ancak yazın göreve gelen yeni teknik direktör Filipe Luis yönetiminde Brunner'ın Monaco'daki durumu büyük ölçüde olumlu yönde değişti. Luis, Brunner'ın ağustos sonunda Olympique Marseille'e karşı oynanan kritik maçtaki göz kamaştırıcı performansının ardından "Paris harika bir oyuncu" dedi. Alman genç millî oyuncu, 2-0 kazanılan maçta iki golü de atmış, özellikle skoru belirleyen harika bireysel golüyle dikkat çekmişti. Luis, "Onda her şeyini ortaya koyma tutkusu ve isteği var" diyerek Brunner'ın oyun oynama hevesinin yanı sıra pres yaparken gösterdiği örnek çabayı da övdü.

Brunner ve takım arkadaşları, Ligue 1'de on hafta sonunda şu anda yedinci sırada. Monaco'nun zirve grubundan kopmamak için cumartesi akşamı AJ Auxerre karşısında evinde kazanması gerekiyor.