Borussia Dortmund'un bu günlerde yalnızca altı gün içinde oynayacağı üç deplasman maçı için katetmesi gereken 11.000 kilometreyi aşkın yol, takımın bu sezonki ikinci Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yeterince konuşuldu. Önce çarşamba akşamı 0-1 (0-0) mağlup olduğu Bodö/Glimt ile karşılaşmak için Norveç'in kuzeyine, cumartesi günü Union Berlin maçı için başkente, gelecek salı ise Sabah FK ile oynamak üzere uzak Azerbaycan'a gidecek.

BVB Teknik Direktörü Niko Kovac, Bodö/Glimt maçı öncesinde DAZN mikrofonuna yaptığı açıklamada, geçen cuma Werder Bremen ile 2-2 biten maça kıyasla ilk 11'inde neden tam beş değişiklik yaptığını şöyle anlattı: "Dünyada hiçbir takım, böylesi yorucu yolculuklarda aynı 11 oyuncuyla bütün maçları oynayamaz. Bu yüzden bugün değişiklik yaptık."

Ayak bileğindeki yeni bir sakatlığı daha henüz atlatan savunmanın lideri Nico Schlotterbeck, dinlendirilmek için evde bırakıldı; üçlü savunmada onun yerine Ramy Bensebaini başladı. Ancak Kovac dört değişiklik daha yaptı: Ethan Nwaneri yerine Konstantinos Karetsas, Marcel Sabitzer yerine Samuele Inacio, ayrıca biraz şaşırtıcı biçimde Felix Nmecha ve Serhou Guirassy yerine Joey Veerman ile Fabio Silva ilk 11'de yer aldı.

BVB: Niko Kovac'ın başarısız olan "suni çim planı"

Kovac, gülümseyerek "Umarım doğru değişiklikleri yapmışızdır" diye ekledi. Hayır, yapmamışlardı. En azından maç öncesindeki tercihler açısından. Dortmund teknik ekibi, özellikle Karetsas ve Inacio'nun hücuma katkısından, Bodö'deki alışılmadık zemini de göz önünde bulundurarak çok şey bekliyordu. Kovac, başlama düdüğünden önce, "Daha ufak tefek oyuncuların suni çimde daha rahat oynadığını düşünüyorum. Bu yüzden bugün Kosta, Samuele ve Fabio'yu tercih ettik; buradaki suni çimde hareket ederken daha rahat olacaklarını düşündük" demişti.

Getty Images

Gelecek maçlar FCU Bundesliga 09:30 BVB

Ancak diğer seçeneklere kıyasla daha kıvrak ve hareketli olan Karetsas, Inacio ve Silva'yla hücumda etkili olmayı amaçlayan "suni çim planı" tamamen ters tepti. Özellikle 18 yaşındaki iki yetenek Karetsas ve Inacio, sahada yerlerini bulamamış gibiydi. Çünkü BVB onları bire birde ve dar alandaki hızlı paslaşmalarda güçlü yönlerini gösterebilecekleri pozisyonlara sokmayı başaramadı. Böylece Kovac'ın zemin nedeniyle yaptığı oyuncu tercihlerinden beklediği etki, maç ilerledikçe giderek kayboldu.

BVB'nin Bodö/Glimt karşısındaki 0-1'lik yenilgisinin ardından Niko Kovac neleri eleştirdi?

"Top bizdeyken hiç iyi değildik, rakip çok daha hareketliydi" diyen Kovac, oyun planı açısından en baştan Nmecha veya Nwaneri'nin dinamizmine ve Guirassy'nin fiziksel varlığına güvenmenin çok daha iyi olacağını kabul etmek zorunda kaldı. Kovac, Bodö/Glimt'in "savunma arkasındaki boşluklara bizden çok daha iyi koşular yaptığını" belirterek, "Bütün pasları ayağa attık, savunma hattının arkasına hiç oynamadık. Böyle olunca da rakibin düzenini bozamazsınız" dedi.

Hırvat teknik adam, geriye dönüp baktığında isabetsiz rotasyonunu daha erken düzeltmediği ve devre arasında değişikliklere gitmediği için kendisini suçlayacaktır. Nitekim ikinci yarının başında hiçbir şey değişmedi. BVB'nin mücadele gücü tamamen kaybolurken ev sahibi ekip giderek daha tehlikeli olmaya başladı ve Fredrik Sjövold'un 52. dakikadaki golüyle hak ettiği üstünlüğü yakaladı. Bu gol aynı zamanda galibiyeti getirdi.

Stoper Waldemar Anton, maçın ardından DAZN'a yaptığı açıklamada, "Hep bir adım geç kaldık, yeterince mücadeleci değildik. Bugün çok yetersiz kaldık, sorun buydu" dedi. Kovac ise "Yediğimiz gole kadar sahada yoktuk. İlk yarıda burada kazanmak için gereken tutku ve yoğunlukla oynamadık" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bir saatin ardından dört oyuncuyu birden değiştirerek oyunun gidişatını iyileştirdi.

Felix Nmecha ve arkadaşları BVB'ye bambaşka bir dinamizm kattı

Oyunun görüntüsü bir anda değişti; BVB birden dinamizm ve kararlılık sergilemeye başladı. Bu değişimde başrolü oynayan Nmecha, gol tehlikesi yarattı ve daha önce fazlasıyla eksikliği hissedilen savunma arkası koşularını getirdi. Takımı ileri taşıdı ve sahada geçirdiği ilk dakikalarda, hayal kırıklığı yaratan Veerman'ın bir saat boyunca verdiğinden daha fazla katkı sağladı. Guirassy fizik gücüyle Bodö savunmacıları üzerinde Silva'dan çok farklı bir etki yarattı; Ryerson ve Nwaneri de Karetsas ile Inacio'ya kıyasla çok daha etkili bir hücum gücü ortaya koydu.

Getty Images

Böylece Dortmund, Kovac'ın ilk dakikadan itibaren umduğu gibi Norveç ekibinin savunma düzenini sonunda bozdu. BVB teknik direktörü, hayal kırıklığını gizleyemeden "İkinci yarıda, işleri daha iyi yaptığımızda bunun mümkün olduğunu gördük" değerlendirmesinde bulundu. "Ancak dört oyuncuyu değiştirdikten sonra oyuna daha iyi girdik ve kontrolü ele aldık" diyen Kovac'a Anton da katıldı: "Yediğimiz golden sonra futbol oynamaya başladık."

Bodö/Glimt karşısındaki hayal kırıklığının bir yan etkisi de şu: BVB'nin bu deplasman haftasının geri kalanında, yorucu yolculuklara rağmen geniş çaplı rotasyona gitmesi pek olası görünmüyor. Kovac, "Kadromuzdaki her oyuncu oynayacak kaliteye sahip" dese de özeleştiride bulundu: "Bugün bu işe yaramadı ve sorumluluğunu da üstleniyorum; takımı sahaya ben sürdüm."